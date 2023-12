Siegbert Wortmann, der Vorstandsvorsitzende der Wortmann AG, hat kurz vor Weihnachten gemeinsam mit seinen Kindern Svenja Wortmann, Mitglied des Vorstandes und Sven Wortmann, Mitglied des Aufsichtsrates, Spenden in Höhe von insgesamt 110.000 Euroa an lokale und regionale karitative Einrichtungen übergeben. Der Gesamtbetrag fiel 2023 noch einmal etwas höher aus, als in den Jahren zuvor. 2022 waren es 102.000 Euro.

"Mit diesen Spenden wollen wir als Unternehmen besonders in nicht ganz einfachen Zeiten ein Zeichen setzen", sagte Siegbert Wortmann. "Ich bin von dem überzeugt, wofür das Geld eingesetzt wird."

In Empfang nehmen konnten Spenden in Höhe von jeweils 10.000 Euro Dr. med. Klaus-Peter Mellwig für das Herz- und Diabeteszentrum NRW, Georg Droste von der Lebenshilfe Lübbecke, Brigitte und Hermann Gärtner für die Andreas-Gärtner-Stiftung, Ingrid Liebs von der Außenstelle des Weißen Ringes in Minden sowie Ruth Stöpper vom Landesverband der Organisation. Einen Scheck erhielten auch Thomas Bouza Behm und Renate Lommel erhielten für den Kinderschutzbund Minden-Bad Oeynhausen, Jörg Rümpel für die Gesamtschule Hüllhorst, Heide Brinkhoff und Bärbel Kloss von der Tafel Lübbecker Land, Antje Rohlfing vom Hospiz Veritas aus Lübbecke sowie Jan Kirchner (Redakteur Radio Westfalica) für die Aktion "Lichtblicke". Die Hüllhorster Grundschulen und Kindergärten erhielten eine Zuwendung von je 2.000 Euro.

