Siegbert Wortmann, Firmengründer und Vorsitzender der Wortmann AG weiß, dass wirtschaftlicher Erfolg in der von Krieg und Krisen gebeutelten globalen Situation nicht selbstverständlich ist: "Ich bin weiterhin sehr dankbar, dass wir trotz der derzeitigen geopolitischen und wirtschaftlich herausfordernden Lage unsere Ziele erreichen konnten", erklärt der Firmenchef.

Die Wortmann Gruppe setzt sich aus über 30 Unternehmen zusammen, die teilweise auch international agieren. Insgesamt hat die Gruppe im Geschäftsjahr 2022 20,08 Milliarden Euro umgesetzt, das sind etwa 20 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. "Die Wortmann Gruppe konnte durch ihre breit gefächerten Beteiligungen mit einem Schwerpunkt im IT-Bereich auch in dieser Krise bestehen und gute Umsatzzahlen generieren", erläutert Siegbert Wortmann. Sein Dank gilt daher auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weltweit zählt die Gruppe rund 2.800 Beschäftigte, davon 2.100 in Deutschland.

Kosatec macht 550 Millionen Euro Umsatz

Fast die Hälfte des Umsatzes entfällt mit einer Milliarde Euro auf die familiengeführte Wortmann AG. Die BAB Distribution GmbH mit rund 180 Millionen Euro, Kosatec mit etwa 550 Millionen, Roda als Militär-IT-Spezialist mit 30 Millionen und das auf Lösungen im Medizinbereich spezialisiere Unternehmen MCD mit 15 Millionen Euro sowie die Wortmann Telecom GmbH mit rund 120 Millionen tragen im Bereich der IT-Unternehmen der Gruppe zum Rekordergebnis bei.

Dazu kommen weitere Umsätze in Höhe von 130 Millionen Euro, die bei Wortmann als "Nicht-IT-Bereich" bezeichnet werden. Unternehmen wie die Wortmann Leasing und Factoring haben zusammen über 15 Millionen Umsatz erbracht. Westfalia Deutschland und USA als Anbieter von automatischen Logistiksystemen haben in diesem Geschäftsjahr jeweils rund 50 Millionen Euro Umsatz generiert. Zudem hatten auch Terra Fitness, Terra Sports, W&K Gehäusebau, Terra Gebäudetechnik GmbH sowie das Bauunternehmen S+W Bau ihren Anteil am Gruppenergebnis.

So sieht Siegbert Wortmann eine Stärke der Gruppe in der breiten Aufstellung, sowohl im IT- als auch im Nicht-IT-Geschäftsbereich. "Die Wortmann Gruppe hat in der letzten Dekade einige richtige Entscheidungen getroffen. Mit dem Bau und den Erweiterungen der Terra Cloud sowie der Gründung der Terra e-sports GmbH wurde die Zukunft frühzeitig ins Visier genommen. Ich freue mich sehr auf viele gute Kontakte und Kooperationen in diesem spannenden und wachsenden Bereich der IT", bekräftigt der Vorstandschef.

Wortmann ist daher optimistisch, dass der Erfolg fortgeführt werden kann, bleibt aber realistisch: "Das Jahr 2023 scheint aufgrund des Ukraine-Kriegs nicht weniger von uns allen abzuverlangen, um unsere Ziele zu erreichen", meint er.

