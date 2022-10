Das freut Sparfüchse und IT-Manager gleichermaßen: Von Oktober bis Dezember 2022 können alle Terra-Fachhändler die Buchung der Garantieverlängerung für alle Terra-Displays tätigen. Für gerade mal einen Euro wird die Standardgarantie der Wortmann AG im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf fünf Jahre verlängert.

"Alles wird teurer", erklärt Vorstandsmitglied Svenja Wortmann. "Die Wortmann AG will mit ihrer erweiterten Monitorgarantie Planungssicherheit geben. Für jedes im Q4 gekaufte Terra-Display können unsere Kunden und Partner die Garantieverlängerung auf 5 Jahre für einen symbolischen Euro dazu buchen. Zusätzlich nehmen unsere Kunden automatisch an unserer Autoverlosung teil, bei der monatlich ein E-Smart von der Wortmann AG verschenkt wird."

Weitere Informationen zum Terra-Bildschirmangebot sowie alle weiteren Produkte stellt Wortmann unter diesem Link zur Verfügung.

