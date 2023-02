Die deutsche Distributionslandschaft wird nicht nur durch die drei großen Broadliner Also, TD Synnex und Ingram Micro bestimmt. Auch eine Reihe von häufig mittelständisch geprägten Grossisten bieten ein breites Portfolio. Viele dieser Vollsortiment-Distributoren haben sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich am Markt behauptet. Manche bewegen sich bereits beim Umsatz an der Milliarden-Euro-Marke.

Im vergangenen Jahr wurden durch Überkapazitäten der Hersteller viel Ware an die Distribution verschifft. Da bei den Broadlinern die Lager eher optimiert wurden, konnten die Vollsortimeter sich zu günstigen Preisen versorgen. "2022 war ein gutes Jahr für Schnäppchenjäger, auch dann, wenn Preisvorteile an Reseller und Endkunden weitergegeben wurden", stellt Amanuel Dag, Country Director - DACH Region beim auf den Channel spezialisierten Marktforschungsunternehmen Context, fest. Man habe bei Context noch nie so viele Rabatte wie im vergangenen Jahr beobachtet.

Verfolger liegen eng beieinander

Auf Grundlage der von Context erhobenen Daten werden von ChannelPartner die Channel Excellence Awards verliehen. In der Kategorie der Vollsortimenter konnte Wortmann den Titel verteidigen. Die Hüllhorster schnitten insbesondere bei Warenverfügbarkeit, Preispolitik und Partnerbetreuung vor dem Verfolgerfeld. Api, Kosatec und Systeam liegen auf den weiteren Rängen eng beieinander. Lediglich Kosatec und Systeam tauschten die Plätze. Die Kategorie umfasst Distributoren mit einem breiten Produktportfolio, das aber eine geringere Tiefe und Breite als bei den Broadlinern aufweist.

Channel Excellence Award 1. Wortmann (1) Preferred Distributor 2. Api (2) 3. Kosatec (4) 4. Systeam (3) 5. Siewert & Kau (5) 6. Bluechip (7) 7. Tarox (6) 8. COS Distribution (-) 9. Ecom (8) 10. Pilot (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3616088. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3340466.