Mit der Terra Cloud bietet Wortmann eine interessante Alternative zu den Cloud-Angeboten der Hyperscaler an. Welche Vorteile bietet Ihr Angebot?

Martin Klein: Das Terra Cloud Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und beinhaltet nur Business Services unter Berücksichtigung von Sicherheit und Datenschutzanforderungen.



Durch dieses Konzept lassen sich kleinere Unternehmen in Handumdrehen in die Cloud migrieren und können so sehr schnell und unkompliziert auf die ständig wachsenden Anforderungen reagieren und diese sehr zeitnah und dauerhaft umsetzen. Gekoppelt mit dem indirekten Vertriebsmodel und einfachen und fixen Kosten Strukturen erhalten die Kunden zwei weitere Vorteile: Örtliche Betreuung durch den lokalen Partner und Kostentransparenz, zwei ganz wichtige Erfolgsfaktoren.

Welche Dienstleistungen rund um die Cloud kann Wortmann bereitstellen?

Martin Klein: Wir bieten Cloud Infrastruktur; Software und Sicherheit, die ein typisches klein und Mittelstandsunternehmen für den Betreib seiner IT benötigt. Das sind in der Regel das Netzwerk, die Firewall, die Rechenleistung und das benötigte Storage, sowie die passende Backup Lösung. Abgerundet durch das passende Software Portfolio, kann ein Betrieb so in der Regel über 80% seiner IT Anforderung bereits erfüllen. Den Rest ergänzen dann unsere Partner, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Kunden. So entsteht ein perfekter Mix aus Standardisierung, Automatisierung und individueller Gestaltung je Kunde.

Insbesondere im Bereich der Virtualisierung ist durch die Übernahme von VMware durch Broadcom viel Bewegung im Markt entstanden. Wie reagieren Sie auf die neue Marktsituation?

Martin Klein: Wir haben bereits von Beginn an auf andere Technologien gesetzt, so dass wir hier ganz entspannt agieren können und wechselwillige Kunden auf unsere Leistungen schnell und kosteneffizient migrieren.

Cloud, On-Premise oder hybrid, was ist Ihrer Ansicht nach die beste Wahl?

Martin Klein: Ganz klar Hybrid. Wir, als Hersteller von Hardware Lösungen; Distributor und Cloud Anbieter mit einem eigenem Servicenetz fühlen und hier auch sehr wohl und können unseren Kunden fast jedes hybride Szenario aus einer Hand liefern und die vielen Kompetenzen in einem einmaligen Einklang ausfüllen.

Welche Voraussetzungen muss ein Systemhaus oder ein IT-Dienstleister erfüllen, um Leistungen rund um die Terra Cloud vertreiben zu können?

Martin Klein: Um ein Verständnis für die vielen Möglichkeiten und das bestmögliche Ergebnis für den Kunden zu gewährleisten, bieten wir für neue Partner ein zweitägiges Bootcamp an. Dieses ist obligatorisch um Terra Cloud Leistungen zu vertreiben, hat sich aber sehr gut etabliert und erfreut sich einer großen Beliebtheit für einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Cloud Welt.

Welche Schulungsangebote bieten Sie an, um Partner für das Cloud- und Virtualisierungsgeschäft fit zu machen?

Martin Klein: Die Wortmann AG betreibt ein eigens Schulungszentrum, dass wöchentlich ein breites Programm an Schulungen anbietet. Hier kann man sich in fast allen gängigen Bereichen weiterbilden, die aktuell gefragt oder vorausgesetzt werden.

Alles Wissenswerte zur Wortmann Terra Cloud inklusive eines wertvollen Erfahrungsberichts von Marc Hurrelmann, CEO der Midland IT GmbH, können IT-Dienstleister live erleben auf dem ChannelPartner Kongress!