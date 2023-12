Der fränkische AV-Spezialist Kindermann erweitert seinen Vertriebsweg für die drahtlose Collaboration-Lösung "Klick&Show". Künftig kann die Produktfamilie auch beim Spezialdistributor WS Spalluto bezogen werden. Laut Kindermann reagiert man damit auf "die gestiegene Nachfrage nach universellen Lösungen für die drahtlose Präsentation und Zusammenarbeit".

Derzeit bietet Kindermann drei Modellvarianten an: Klick&Show K-WM, K-40 und K-FX. Erst vor kurzem hat das Unternehmen eine komplett neu entwickelte Benutzeroberfläche vorgestellt, die die zahlreichen Verbindungsmöglichkeiten und Funktionen übersichtlich darstellen soll.

Auf einer Wellenlänge

WS Spalluto ist schon fast 50 Jahre in der AV-Branche tätig. Das Unternehmen startete mit Diskotheken-, Licht- sowie Tontechnik und hat sich zu einem etablierten Distributor für Präsentations- und Medientechnik in der DACH-Region entwickelt. "Neue Arbeitswelten brauchen innovative Lösungen für die Zusammenarbeit. Damit ist auch die Nachfrage nach wireless Collaborationtools gestiegen", berichtet Luisa Spalluto-Fähndrich, Geschäftsführerin bei WS Spalluto. Man habe sich daher am Markt umgesehen und sei bei Kindermann fündig geworden. "Zum einen hat uns die umfassende Produktfamilie Klick&Show überzeugt, aber auch deren Unternehmenswerte und das freundschaftliche Miteinander. Daher freuen wir uns sehr über die Kooperation", bekräftigt die WS Spalluto-Chefin.

Jens Zechmeister, Global Market Development Manager Klick&Show bei Kindermann lobt das "tiefgehende fachliches Know-how und die professionelle, persönliche Betreuung der Kunden" bei WS Spalluto. "Mit WS Spalluto haben wir einen Distributionspartner gefunden, mit dem wir auf einer Wellenlänge sind", freut sich Zchmeister.

Mehr zum Thema:

Bring Your Own Meeting: Kindermann zeigt Klick & Show K-FX

Rechtssicherheit für Partner; Weiteres Urteil im Kindermann-Barco-Streit

Halterungen für Displays und Monitore: Vogel's baut Zusammenarbeit mit Kindermann aus