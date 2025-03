Beim Distributor Also Deutschland GmbH aus Soest läuft derzeit eine Aktion für den Kauf von Produkten aus der Gigaset Professional-Serie. Partner können sich pro 2.500 Euro fakturiertem Nettoumsatz einen Voucher im Wert von 50 Euro sichern, der dann bei den Partnerunternehmen des Briloner PR-Spezialisten Wunschgutschein eingelöst werden kann.

DECT-IP-Anlagen und Handsets

Bei den Gigaset Professional Produkten handelt es sich unter anderem um die DECT IP-Systeme N610 IP Pro und N670/N870 IP Pro, die ein vollständiges Angebot an professionellen Funktionen für die Geschäftskommunikation versprechen. Deren Handsets können auch mit Microsoft Teams eingesetzt werden. Die Gigaset N670 IP Pro und N870 IP Pro sorgen zudem in Verbindung mit einem Alarmserver für ein intelligentes Nachrichten-Management mit prioritätsabhängiger Signalisierung.

Jeder Also-Reseller kann sich maximal 20 Wunschgutscheine sichern. Entscheidend für die Teilnahme ist das Rechnungsdatum im Aktionszeitraum vom 1. Februar bis zum 31. März 2025. Die Aktion gilt ausschließlich für Gigaset Professional-Bestellungen bei Also Deutschland, über den Also-Webshop, schriftlich oder telefonisch. Direkt nach Abschluss der Promotion werden die Gutscheine an die Partner versandt. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht erforderlich.

In einer zusätzlichen Kampagne, die bis zum 30. April 2025 läuft, gewährt Gigaset auf alle N870 Multicell-Installationen einen erhöhten Projektrabatt und beim Kauf eines Gigaset N610IP Pro DECT-Systems zusätzlich einen Nachlass von 10 Euro.

Für weitere Fragen und Informationen zu den Aktionen steht das Also-UCC-Team per E-Mail unter diesem Link bereit.