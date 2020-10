Geringere Akkuleistung: Wenn ein Mobiltelefon abgehört wird, zeichnet es alle Aktivitäten auf und überträgt sie an Dritte. Zudem lassen sich selbst im Standby-Modus sämtliche Gespräche, die in seiner Nähe geführt werden, abhören. Diese Vorgänge sorgen für einen erhöhten Stromverbrauch, wodurch der Akku schneller leer wird. Wenn Sie diesen Akku in ein anderes Gerät desselben Modells einlegen und er dort plötzlich wieder länger hält, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das eigene Smartphone entweder defekt ist oder abgehört wird.