Ionos Cloud setzt die Pläne zur personellen Aufrüstung der Channel-Betreuung zügig um. Für die Postleitzahlengebiete 8 und 9 hat die B2-B-Cloud-Sparte von 1& 1 jetzt Daniel Benad als Channel Sales Manager gewonnen. Benad kommt von Microsoft. Er war dort zuletzt Partner Sales Executive Manager OEM. Zu seinen früheren Aufgaben bei dem Unternehmen gehörten die Position als Channel Marketing Manager Retail Division und "Marketing Manager OEM System Builder and Associated Distribution". Benadt betreut nun bestehende Partner von Ionos Cloud im Raum Bayern und steht vor allem für interessierte neue Reseller als Ansprechpartner zur Verfügung.

"Nach 16 Jahren bei Microsoft und jeder Menge Erfahrungen im Channel ist es eine unglaublich spannende Aufgabe, eine neue Partnerlandschaft aufzubauen", sagt Benadt. "Viele Hersteller versuchen, den Channel aus ihrer Wertschöpfungskette herauszulösen und die Kunden direkt an sich zu binden. Ich finde, das ist die falsche Richtung. Gerade mit wachsender Digitalisierung brauchen wir eine enge Zusammenarbeit mit loyalen Systemhäusern und Managed Service Providern."

Diese enge Bindung soll Benadt in der Region aufbauen. Er vertritt Ionos Cloud dabei in Bezug auf alle vertriebsorientierten Aktivitäten, also auch Marketing, Werbung, Werbeaktionen und Verkaufstrainings . Erst kürzlich hatte Ionos Cloud mit Stefan Corvers einen weiteren, erfahrenen Mitarbeiter als Channel Sales Manager eingestellt. Corvers kam von HP und betreut von Bonn aus den Nordwesten Deutschlands.

Neue Aufgaben für Xenia Sausele

Gleichzeitig mit der Verpflichtung von Daniel Benadt hat Xenia Sausele neue Aufgaben innerhalb von Ionos Cloud übernommen. Sie bringt jetzt als Channel Development Managerin ihre bisherigen Erfahrungen im Feld in die Weiterentwicklung des Partnerprogramms ein. Sausele kam dieses Jahr zu Ionos Cloud. Sie kann unter anderem auf mehrere Jahre Erfahrung als Partner Business Manager bei HP zurückblicken.

"Unsere Wachstumsstrategie heißt Channel", stellt Sausele für Ionos Cloud klipp und klar fest. "Damit unsere Partner noch erfolgreicher sein können, bedarf es eines State-of-the-art Partnerprogramms, maßgeschneiderter Prozesse und smarter Vertriebs-Tools. Ich freue mich über die einmalige Gelegenheit, die entwickeln zu dürfen."

"Gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Automatisierung wollen wir als Channel-Vertriebsorganisation nahbar, persönlich und zuverlässig sein", erklärt Tim Kartali, Head of Channel Sales bei Ionos Cloud. "Deshalb stellen wir bewusst ein Team mit Kollegen zusammen, die im Channel bestens vernetzt sind und sich einen guten Ruf erarbeitet haben."

Seiner Auffassung nach wird "Business auch im Jahr 2021 zwischen Menschen gemacht. Mit Daniel Benad bereichern wir das Team mit wertvollem Know-how über den Markt und Wettbewerb und schaffen gleichzeitig die Freiräume, dass Xenia Sausele sich um die Weiterentwicklung unserer Channel-Programme und die Erschließung neuer Märkte kümmern kann."

