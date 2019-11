Xerox zieht offenbar eine Übernahme von HP in Erwägung. Das berichtet das Wall Street Journal. Dem Blatt zufolge soll der gebotene Kaufpreis deutlich höher als der aktuelle Marktwert von HP liegen, der rund 27 Milliarden Dollar beträgt. Einzelheiten zu den Verhandlungen oder offizielle Stellungnahmen der beteiligten Firmen liegen noch nicht vor. Dem Bericht zufolge erhält Xerox, dessen Marktwert derzeit bei rund 8 Milliarden Dollar liegt, Unterstützung einer großen Bank, bei dem Vorgaben, das dreimal wertvollere HP zu schlucken. Queleln sollen dem WSJ gegenüber gesagt habne, dass man sich nach dem Zusammenschluß der beiden Unternehmen Kosteneinsparungen in Höhe von 2 Milliarden Dollar erhofft.

Sicher ist dagegen, dass Xerox seine Anteile am Joint Venture mit Fujifilm verkauft. Im Rahmen der Transaktion erhält Xerox für seinen Anteil von 25 Prozent an der Fuji Xerox Co. Ltd., einer Tochter von Fujifilm, rund 2,3 Milliarden Dollar. Außerdem haben die beiden Firmen Vereinbarungen getroffen, die eine weitere Belieferung von Xerox sicherstellen.

Zudem wird im Zuge des Deals der Mehrheitsanteil von Xerox in Höhe von 51 Prozent an Xerox International Partners (XIP), einem OEM Joint Venture mit Fuji Xerox, an eine Tochter von Fuji Xerox veräußert. Zusammen mit der Überlassung des erforderlichen geistigen Eigentums kann Fuji Xerox bestimmte Produkte (etwa Druckwerke) auch weiterhin an seine bisherigen Kunden verkaufen. Xerox erhält dafür eine feste Lizenzzahlung.

Schließlich lässt Fujifilm eine Klage über eine Milliarde Dollar fallen, die es nach dem im vergangenen Jahr geplatzten Merger der beiden Firmen eingereicht hatte. Der Anfang 2018 beschlossene Verkauf von Xerox für rund 6 Milliarden Dollar wurde im Mai aufgrund des Drucks der Investoren Icahn und Deason abgeblasen. Im Zuge der Absage trat Xerox-Vorstandschef Jeff Jacobson zusammen mit einigen Kollegen der Führungsspitze zurück.

HP hatte sich mit der Samsung-Druckersparte verstärkt

Kommt die Transaktion zustande, wäre es ein weiterer Schritt zur Konsolidierung im eher stagnierenden Markt für Drucker und Kopierer. Um sich da besser aufzustellen, hatte HP im Herbst 2016 die Übernahme der Druckersparte von Samsung angekündigt. Die war mit einem Kaufpreis von knapp über einer Milliarde Dollar ein echtes Schnäppchen - auch angesichts der zahlreichen Samsung-Patente, die HP dafür erhielt. Möglich war das wohl auch, weil Samsung sich neu aufstellen wollte und die Drucker-Sparte nicht mehr in die neuen Pläne passte.

Die Übernahme wurde im November 2017 abgeschlossen und anschließend die Vertriebskanäle angepasst und die Fachhandelsstrukturen zusammengeführt. In Deutschland wechselten im Zuge das Kaufs 60 Mitarbeiter von Samsung zu HP. Bei den Produkten waren es vor allem die A3-Geräte, mit denen HP sein Portfolio erweitern konnte. Das Segment fristete bei dem amerikanischen Unternehmen zuvor immer ein Schattendasein, ist aber derzeit eines der attraktiveren und margenträchtigeren im insgesamt stark umkämpften Druckermarkt. Kommt die Transaktion mit Xerox zustande, würde es gerade hier viele Überschneidungen geben.

Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2019, das am 29. Oktober endete, erwirtschaftete Xerox einen Umsatz von 2,2 Milliarden Dollar. Das waren je nach Berechnung der Wechselkurse zwischen 5,3 und 6,5 Prozent weniger als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Im Berichtszeitraum konnte das Unternehmen seine Umsatzrendite jedoch auf 12, Prozent steigern (von 10,9 Prozent im dritten Quartal 2018).