Die Xerox Holdings Corporation gibt bekannt, dass Xavier Heiss zum neuen Executive Vice President und President of EMEA Operations ernannt wurde. Er berichtet seit dem 29. Februar 2020 an John Visentin, Vice Chairman und CEO von Xerox.

Bisher war Xavier Heiss als Controller und CFO für Nordamerika bei Xerox in der Zantrale in Norwalk, Connecticut tätig. Er hatte in über 30 Jahren bei Xerox eine Reihe verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Vertrieb, Qualität, Unternehmenstransformation und Finanzen in Europa und USA inne. Xavier leitete darüber hinaus als Chief Financial Officer die Finanzabteilung des europäischen Technologiegeschäfts und die Shared Services von Xerox Europe in 16 Ländern.

„Xavier Heiss blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück, bei der vor allem erfolgreiche Transformationen und Geschäftsergebnisse im Mittelpunkt standen“, sagt CEO Visentin. „Seine Fachkenntnisse und Erfahrungen im Unternehmen zeichnen ihn aus, um die EMEA-Geschäfte von Xerox erfolgreich in die Zukunft zu führen und Wachstum zu generieren.“

„Die Unternehmenslandschaft befindet sich in stetem Wandel und viele Kunden suchen im digitalen Zeitalter nach neuen Möglichkeiten, diesen Wandel erfolgreich zu gestalten“, erklärt Heiss. „Ich freue mich darauf, noch enger mit Kunden zusammenzuarbeiten, um ihnen innovative und integrierte Lösungen zu bieten, die die Transformation beschleunigen und Unternehmen besser, schneller und sicherer voranbringen.“