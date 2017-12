Xerox seine Geschäftsleitung durch den Posten des General Manager, Production & Commercial Excellence erweitert. Christian Gericke wird den Posten übernehmen. Er war vorher unter anderem bei Hewlett-Packard, Acrolinx und Smartwork Solutions tätig.

Gericke soll sich in seiner neuen Position vor allem auf zwei Schwerpunkte fokussieren: Als Leiter des Produktionsbereiches wird er sich auf den Ausbau und Wandel des Geschäftes in Deutschland konzentrieren. In seiner Rolle als Leiter Commercial Excellence soll er das gesamte Deutschlandgeschäft über alle Kanäle hinweg unterstützen. Damit verantwortet er das Portfolio-Management, Vertriebsunterstützung und das Marketing.

Erweiterung des Channels und des Direktvertriebs

Gericke berichtet direkt an die Vorsitzende der Geschäftsführung von Xerox in Deutschland, Jacqueline Fechner. "Durch seine umfassende Expertise im Bereich Hard- und Softwarelösungen wird er unsere Position im Produktionsdruck weiter ausbauen und zusätzliche Wachstumssegmente nutzen, damit Xerox auch in Zukunft innovative Produkte für unsere Kunden bereitstellen kann, die sie bei der Digitalen Transformation unterstützen", meint die Xerox-Deutschlandchefin.

Gericke erwartet vor allem in der grafischen Kommunikation und im innovativen Produktionsdruck eine dynamische Entwicklung. Dabei soll insbesondere das High-End Portfolio mit Lösungen für den Inkjet-Druck eine Schlüsselrolle spielen. Debei will Gericke sowohl das Channel-Programm ausbauen, als auch die direkte Vertriebsschiene erweitern.