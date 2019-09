Bei Xerox scheint es wohl grundlegende Veränderungen im Vertrieb zu geben. Laut Informationen aus der Distribution wurde zahlreichen Mitarbeitern gekündigt, mit der Option, sich auf Stellen innerhalb des Unternehmens erneut zu bewerben. Für einige Mitarbeiter soll es bei den Neussern nun jedoch nicht mehr weiter gehen.

Auf Anfrage von ChannelPartner bestätigt Xerox zumindest die Trennung von Nicole Poepsel-Wunderlich. Die Managerin kam erst vor gut einem Jahr von HPE als Head of Indirect Sales zu Xerox. Nun soll Thiemo Rau den Bereich Channel & SMB DACH leiten. Er berichtet an Jacqueline Fechner, President DACH Operations.

Weitere Mitarbeiter auf der Streichliste

Laut Xerox verfügt Rau über eine breit gefächerte berufliche Erfahrung im Service Delivery Management, im strategischen Alliance Partner Management sowie in Vertrieb und Vertriebsführung. "Seine Erfahrung und seine umfangreichen Kenntnisse in IT, Software und Services befähigen ihn, die Möglichkeiten des SMB-Marktes zu nutzen und die Wachstumschancen der Digitalisierung auf dem gemeinsamen Weg mit Kunden und Partnern zu erweitern", erklärt Fechner. Rau war seit 2018 als General Manager Direct Sales für das Direktgeschäft verantwortlich. Er ist seit 2011 für Xerox tätig.

Nach ChannelPartner-Informationen gehen auch Country Manager Volume Channel & Supplies Business, Matthias Hilbert, und Xerox künftig getrennte Wege. Weitere Mitarbeiter sollen zudem auf der Streichliste stehen.

Wie es nun im indirekten Vertrieb bei Xerox weitergeht, darüber herrscht Unsicherheit im Channel. Bei Vertretern der Xerox-Distribution treffen die Personalentscheidungen auf Unverständnis. Hier hofft man auf eine baldige und ehrliche Kommunikation seitens des Herstellers.