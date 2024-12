Armin Weiler kümmert sich um die rechercheintensiven Geschichten rund um den ITK-Channel und um die Themen der Distribution. Zudem ist er für den Bereich PCs und Peripherie zuständig. Zu seinen Spezialgebieten zählen daher Notebooks, PCs, Smartphones, Drucker, Displays und Eingabegeräte. Bei der inoffiziellen deutschen IT-Skimeisterschaft "CP Race" ist er für die Rennleitung verantwortlich. Alle Artikel des Autors

In der Druckerbranche bahnt sich eine spektakuläre Übernahme an: Xerox will Lexmark vom chinesischen Eigner Ninestar kaufen. Vor vier Jahren war eine beabsichtigte Übernahme von HP gescheitert.