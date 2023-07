Die xevIT GmbH mit Sitz in Ettlingen und Niederlassung in Leverkusen, verstärkt sich zum 1. August 2023 mit zwei Unternehmen aus München. Mit Ethcon wird ein Systemhaus für IT und Telekommunikation übernommen, mit Lifecon ein IT-Beratungsunternehmen mit Niederlassung in Hannover. Ethcon ist - ebenso wie xevIT, das vom Netzwerkanbieter bereits mehrfach als einer der "Partner des Jahres ausgezeichnet wurde, - Gold-Partner von Cisco Systems. Lifecon bietet IT-Beratung, Professional Services und Managed Services an und verweist ebenfalls auf die Cisco-Expertsie und -Zertifizierungen seiner Mitarbeiter. Mit den beiden Transaktionen entsteht also in stärker, Cisco-fokussierter Dienstleister.

"Wir freuen uns, Ethcon und Lifecon in der xevIT- und Conscia-Familie begrüßen zu dürfen", sagt Sven Heinsen, xevIT-Geschäftsführer. "Mit diesen Akquisitionen stärken wir sowohl unser Kerngeschäft in den Bereichen Collaboration und Netzwerk-Infrastruktur wie unser ITK-Consulting-Know-How noch einmal signifikant. Zudem investieren wir mit den Übernahmen und der Cisco-Expertise, die sowohl Ethcon als auch Lifecon mitbringen, noch einmal in unsere Partnerschaft mit Cisco."

Aus xevIT und Ethcon wird Conscia Deutschland

Gemeinsam mit der Ethcon GmbH wird die xevIT GmbH ab 1. Oktober 2023 unter der Marke Conscia Deutschland. Die Lifecon GmbH bleibt als eigenständiges Consulting-Unternehmen erhalten, Robert Ruckdäschel als dessen Geschäftsführer erhalten. Florian Beyer, aktuell Ethcon-Geschäftsführer, übernimmt dann eine leitende Funktion bei Conscia Deutschland tätig werden. Zu den finanziellen Details der Transaktion haben die Beteiligten keine Angaben gemacht.

"Für xevIT wird die Akquisition von Ethcon und Lifecon der Auftakt für eine mittel- bis langfristig angelegte Strategie sein, im Rahmen derer sowohl die Marktposition in Deutschland als auch das Kernportfolio von Produkten und Dienstleistungen gestärkt werden soll", sagt Erik Bertman, CEO der Conscia Group. Nach der Übernahme ist die Gruppe an den Standorten Ettlingen, München, Hannover und Leverkusen vertreten. "Wir sind sehr ambitioniert, durch diese und weitere Akquisitionen zu wachsen", ergänzt Bertman.

XevIT wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 120 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist seit 2019 Teil der europaweit agierenden Conscia-Gruppe. Die wiederum wurde wurde 2003 gegründet und beschäftigt circa 1.000 Mitarbeiter in Dänemark, Schweden, Norwegen, Deutschland, den Niederlanden und Slowenien.

Mehr zum Thema

Deutschlands beste Managed Service Provider 2023

IT-Servicebranche wächst auch in schwierigen Zeiten

Cisco kürt die besten Partner 2021

Deutsche Cisco-Partner ausgezeichnet