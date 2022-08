Die chinesische xFusion Digital Technologies Co., Ltd. hat im letzten Jahr die komplette Serverlinie von Huawei wegen des US-Boykotts gekauft und sich vom Mutterkonzern getrennt. Das neue Partner-Unternehmen von Also gilt als führender Anbieter im Bereich Infrastruktur und Dienstleistungen für Rechenzentren. Die hochwertige FusionServer-Range besteht aus 2S- bis 8S-Modellen und bietet flexible Konfigurationen und Erweiterungsmöglichkeiten für Data Center, Big Data, In-Memory-Datenbanken, Hochleistungsrechner oder künstliche Intelligenz.

Leistungsstark und sparsam

Also freut sich sehr über den Neuzugang, der das Server-Sortiment optimal ergänzt und für verbesserte Lieferfähigkeit sorgt. xFusion bedient Kunden aus 130 Ländern und Regionen in den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Internet, Transport, Energie und vielen anderen Branchen. Die Server stehen insbesondere für intelligentes Stromsparen und Energieeffizienz.

Dafür setzt der Hersteller unter anderem seine patentierte Dynamic Energy Management Technology (DEMT) ein. Zusätzliche Elemente wie Ruhezustand der Komponenten, automatisches Ein- und Ausschalten von mehrphasigen Netzteilen, Abstimmung der Lüfter auf Grundlage des PID-Algorithmus und aktive Standby-Netzteile senken den Stromverbrauch weiter. Darüber hinaus wird durch den Einsatz von 80Plus Platinum- und Titanium-Netzteilen sowie HVDC-Technologien die Energieausnutzung optimiert.

Das Team von Also Data Center steht für alle Fragen rund um die xFusion Server unter diesem E-Mail-Link zur Verfügung.