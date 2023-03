Redmi, eine Marke des chinesischen Elektronik-Herstellers Xiaomi, vermeldet in dieser Woche einen neuen Schnelllade-Rekord. Mit der neuen Technik des Unternehmens können Smartphones mit stattlichen 300 Watt laden. Damit ist der Akku in nur fünf Minuten von 0 auf 100 Prozent geladen.

In nur fünf Minuten komplett aufgeladen

Zur Demonstration nutzt Redmi eine modifizierte Version des Redmi Note 12 Discovery, das nur in China erhältlich ist. Das Testgerät nutzt einen Akku mit 4.100 mAh. Das ist der einzige Unterschied zum Redmi Note 12 Discovery, in dem ein Stromspeicher mit 4.300 mAh verbaut ist. Während das Discovery schnelles Laden mit 210 Watt unterstützt, lädt das Testgerät mit 300 Watt. In nur zehn Sekunden wird der Akku damit von 0 auf 10 Prozent gebracht. Von 0 auf 50 Prozent schafft es die Schnellladetechnik in knapp über zwei Minuten. Ein kurzes Demonstrationsvideo der neuen Technik veröffentlichte Xiaomi im chinesischen Social-Network Weibo:

Spezielles Design und neues Akku-Material

Das 300-Watt-Ladegerät von Redmi nutzt die vierte Generation der GaN-Integrationslösung, die eine hohe Leistungsabgabe bei hoher Effizienz und geringen Abmessungen ermöglichen soll. Das Ladegerät basiert außerdem auf einem Doppelstrang-Batteriedesign, das eine Ladegeschwindigkeit von 15C benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat Xiaomi neues hartes Kohlenstoffmaterial für Smartphone-Akkus eingeführt, das die Dicke der Elektroden um 35 Prozent reduziert. Das Ladegerät hat eine Sandwich-Struktur und ein Doppel-Layer-Design für Raumnutzung und Wärmeableitung.

Bislang ist noch nicht bekannt, in welchen Smartphones die neue Ladetechnik zum Einsatz kommen soll. Mutmaßungen zufolge könnte Xiaomi das Feature in der neuen Redmi-K-Serie verbauen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang jedoch noch nicht. (PC-Welt)