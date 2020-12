Ein KI-basiertes Digital Signage Ampelsystem der Xplace GmbH zeigt freie Selfservice-Kassen in der neu eröffneten Decathlon-Filiale in Weiterstadt an. Die vom Göttinger Spezialisten für die Digitalisierung des POS entwickelten Sensoren erfassen, ob eine Kasse frei oder besetzt ist. Digital-Signage-Bildschirme schalten automatisch auf "grün" für "frei" oder "rot" für "besetzt". "Mit dem automatischen Ampelsystem von Xplace sehen unsere Kundinnen und Kunden sofort an der Farbe der Displays, welche Kasse frei ist. Dieser Service macht das Einkaufen leichter, einfacher und unbeschwerter", so Ronald Stark, Filialleiter bei Decathlon Weiterstadt.

Die Decathlon-Filiale eignet sich besonders gut für die Einführung des automatischen Ampelsystems, da sich der Bereich der Selfservice-Kassen dort nicht auf Anhieb überblicken lässt. Bei Bedarf können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ampelanzeige auch manuell umschalten. "Dieses einfache und effektive Ampelsystem arbeitet mit einem von Xplace entwickelten Sensor, der auch bei anderen, datengetriebenen Anwendungsfällen eingesetzt werden kann" ergänzt Marco Wassermann, CEO und Co-Founder von Xplace. "Die gewonnen Daten dienen uns dazu, für die Service- oder Prozessthemen von Händlern und Herstellern geeignete Lösungen zu entwickeln. So können wir den Omnichannel-Retail am POS weiter voranbringen."

Mehrheitsbeteiligung von MediaMarktSaturn

Das 2020 gegründete Xplace ist eine Mehrheitsbeteiligung von Retail-Marktführer MediaMarktSaturn bzw. der Ceconomy-Gruppe. MediaMarktSaturn ist bereits seit 2008 einer der Großkunden von Xplace und hat seine Beteiligung an dem Dienstleister 2012 auf eine Mehrheit aufgestockt. Damit sicherte sich Media-Saturn die Kontrolle über ein Unternehmen, das mit rund 150 Mitarbeitern in 70 Ländern Retail-Filialen bei der Digitalisierung unterstützt. Neben Media-Saturn und Medimax gehören zu den Kunden von Xplace so bekannte Einzelhandelsketten wie Expert, Euronics, Thalia und Edeka sowie im Ausland u.a. Fnac und Staples.

Zuletzt hatte Xplace mit der Plattform Biscuit eine Softwarelösung für Digitalisierungslösungen am POS präsentiert. Zudem wurde das Unternehmen Anfang 2020 mit einem Retail Technology Award für die Umsetzung der digitalen Experience Center des Haushaltsgerätsherstellers Miele ausgezeichnet.