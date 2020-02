Der Systemintegrator und Spezialist für die POS-Digitalisierung Xplace hat sein Portfolio um die Datenplattform Biscuit erweitert. Die Datenanalyse- und Steuerungsplattform integriert verschiedenste Datenquellen und bietet leistungsfähige Auswertungs- und Analysemöglichkeiten sowie AI-basiertes Campaigning. So soll Biscuit dem stationären Handel dabei helfen, Kundenverhalten auf der Fläche nachzuvollziehen, zu verstehen und die Conversion zu verbessern. Das mehrheitlich zu Media-Saturn gehörende Göttinger Unternehmen will damit sein zentrales Nutzenversprechen stärken, die Vorteile des E-Commerce an den POS zu bringen, und gibt Kunden ein flexibles Werkzeug für die Realisierung des Smart Stores an die Hand.

Das modulare Konzept von Biscuit erlaubt größtmögliche Flexibilität und maximalen Individualisierungsgrad für den Einsatz beim Kunden. Herzstück ist das Modul Biscuit Core, das Rohdaten wie unter anderem Interaktions- und Nutzungsstatistiken aus Signage-Elementen, Besucherzählern, Sensoren zur Weiterverarbeitung speichert. Auch externe Datenquellen wie ERP, Webshop oder Google Trends lassen sich problemlos anbinden. Da Biscuit eine offene Datenplattform ist, können unbegrenzt Daten und Systeme verknüpft werden.

Zusammenarbeit mit Systemintegratoren: Eine Chance für den IT-Mittelstand

Logische Weiterentwicklung des Portfolios

Das Modul Biscuit Analytics verarbeitet Daten zu aussagekräftigen Informationen. Der Erfolg von Sortimentszusammensetzung, POS-Gestaltung oder Promotion-Kampagnen wird dadurch ebenso messbar wie die Conversion-Rate. Optimierungspotenziale zeigen sich eindeutig. Das Modul Biscuit Campaign wählt datenbasiert und AI-gesteuert passgenaue Promotion-Inhalte aus, die auf beliebigen digitalen Touchpoints im Store automatisiert ausgespielt werden. Mit Biscuit Monitoring lässt sich herstellerunabhängig und standortübergreifend der Systemzustand der gesamten Digital Signage-Infrastruktur zentral überwachen, beispielsweise sämtlicher ESLs eines Unternehmens in allen Filialen.

"Mit Biscuit zeigen wir unsere Stärke im Bereich System- und Datenintegration nun noch deutlicher. Die Plattform baut optimal auf unserem Signage- und Digital Retail-Portfolio auf: Insights, Data Analytics und Automation sind dessen logische Weiterentwicklung. Unsere Kunden profitieren davon, durch Biscuit den Nutzen der POS-Digitalisierung über reine Prozessoptimierung hinaus voll ausschöpfen zu können", sagt Xplace-CEO Marco Wassermann. "Für Händler kommt es immer mehr darauf an, die Brüche zwischen Online- und Offlinehandel zu überwinden. Biscuit hilft, beide Welten zusammenzuführen und die Customer Journey am POS ebenso transparent zu machen, wie es im E-Commerce selbstverständlich ist. Ganz bewusst ist der Name Biscuit deswegen übrigens an den Internet-Cookie angelehnt."

Digital Signage kann Leben retten