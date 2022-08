In Europa und speziell in Deutschland wimmelt es von unabhängigen Softwarehäusern (ISVs, Independent Software Vendors), die exzellente Applikationen kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen zur Verfügung stellen. Einer von diesen ISVs ist zum Beispiel die xSuite Group aus Ahrensburg bei Hamburg.

1994 gegründet, beschäftigt xSuite mittlerweile 230 Mitarbeiter weltweit und agiert als erfolgreicher SAP-Partner (Status: Silber). 2021 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 40 Millionen Euro. Mit seiner Software zum Verarbeiten von Eingangsrechnungen hat sich der Anbieter einen sehr guten Ruf bei SAP-Anwendern erarbeitet. Mit dieser Lösung verarbeiten über 200.000 Anwender mehr als 60 Millionen Rechnungen jährlich, so xSuite.

Die Software kommt in der Cloud, on-premises oder auch hybrid zum Einsatz - ergänzt um Anwendungen für Einkaufs- und Auftragsprozesse sowie um Archivierung. Dabei arbeitet das Softwarehaus bereits seit vielen Jahren mit Partnern zusammen. Das Ganze erfolgt natürlich auch innerhalb des SAP-Partner-Ökosystems.

Am 29. September veranstaltet nun die xSuite Group in Hamburg ein Partner-Forum, zu dem ausdrücklich auch neue Partner und Interessenten eingeladen sind. Denn an diesem Tag wird der Hersteller im Kai 10 des Hamburger Hafens sein neues Partnerprogramm vorstellen.

Dabei setzt der ISV auf das sogenannte "Partnering", das heißt alle Partner sind dazu aufgerufen, ihre eigene Reichweite durch die Nutzung des Partnernetzwerkes auszubauen - indem sie sich etwa auf bestimmte Branchen spezialisieren oder - aus dem CRM-Umfeld kommend - sich zusätzlich auf die Eingangsrechnungen "stürzen". Auf dem Event in Hamburg werden ihnen mit Andreas Nowottka, dem für das Partnergeschäftsmodell verantwortlichen Geschäftsführer, mit Dennis Giwoleit, dem für die strategische Partnerbetreuung in Europa zuständigen Manager und seinen Deutschland-Pendant Manuel Ohnmacht, gleich drei Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Der Einstieg in das Partnerprogramm von xSuite soll laut Hersteller leicht sein: Man erhält schon als "Tippgeber", also als "Cloud Referral Partner", viele Entwicklungsmöglichkeiten, um in der Partnerhierarchie rasch aufzusteigen.

"Neue Partner erweitern durch ihre Zusammenarbeit mit uns ihre eigenen Beratungsleistungen in einem für ihre Kunden geschäftskritischen Bereich, nämlich in der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Dies Partner können - sofern ihre Lösungen bereits Cloud-basiert sind - mit unseren Produkten auch eigene SaaS-Angebote gestalten", erläutert xSuites Managing Director Andreas Nowottka sein Partnerkonzept.



