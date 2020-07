Nun möchte das 2013 in Frankreich gegründete IT-Security-Unternehmen auch in dem sehr wichtigen deutschen Markt diese Plattform für die White Hat Hacker etablieren. Zu diesem Zweck hat YesWeHack Annika Gallistl als Senior Business Developer eingestellt.

Die Expertin möchte auch ein Netzwerk aus Vertriebspartnern aufbauen, parallel dazu wird sie den Direktvertrieb leiten, der derzeit (noch) einen Großteil des Geschäfts der Plattform ausmacht. YesWeHack-hat bereits einige Kunden in Deutschland, Österreich und Schweiz unter Vertrag, mit der Corona-Krise hat sich der Bedarf an Cybersicherheits-Dienstleistungen nochmal erhöht. Der Firmensitz in Deutschland befindet sich in München.

Gallistl bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung im Business Development und internationalen Vertrieb mit. Zuletzt war sie in leitender Position bei Infopro digital. Sie spricht vier Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Durch ihre internationale Ausbildung (Deutschland und Frankreich) ist sie für die Zusammenarbeit mit multinational agierenden Unternehmen prädestiniert.

Und sie freut sich schon riesig, für ein international agierendes Unternehmen zu arbeiten, das sich für die globale IT-Sicherheit einsetzt. Für sie sind digitale Technologie und Cybersicherheit eng miteinander verbunden, bei YesWeHack möchte sie diese Verbindung "zum Wohl aller Nutzer und Kunden" einsetzen.

Für den Firmengründer und aktuellen CEO von YesWeHack, Guillaume Vassault-Houlière, hat die kontinuierliche Erweiterung des deutschen Teams eine aktuell hohe Priorität: "Wir sind glücklich, mit Annika Gallistl eine versierte Mitarbeiterin für diese Aufgabe gewonnen zu haben".