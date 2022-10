Damit setzt der Schweizer Softwarehersteller seine internationale Expansion - wie geplant - fort. Mit dem lokalen Team in Madrid möchte Yokoy nun auch Kunden auf der iberischen Halbinsel mit Ausgabe-Management-Lösungen ausstatten.

Yokoy hat sich ganz bewusst für Spanien als den neuen "heißen" Markt entschieden, weil dort gerade intensiv digitalisiert wird, Stichwort: "Digitãl Spain 2025". So versucht derzeit der spanische Staat einheimischen Firmen die richtigen Impulse und Unterstützung zukommen zu lassen, damit diese im internationalen Wettbewerb mithalten können. Hierzu kann Yokoy einen kleinen Beitrag leisten, eben mit der eigenen Software für Rechnungen der Lieferanten, Firmenkarten und Spesen. Immerhin verspricht der Schweizer Anbieter bei Einsatz dieser Lösungen Einsparungen von bis zu 80 Prozent - durch Software gestützte Automatisierung.

Mittelständische und größere Firmen in Spanien zeigen offenbar Interesse an derartigen Systemen, wie Yokoy-CEO Philippe Sahli bestätigt: "Wir sind bereits im Gespräch mit spanischen Kunden und wollen unser Geschäft in den kommenden Monaten dort deutlich ausbauen. Wir wollen nicht nur Prozesse automatisieren, sondern sie durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz verändern. Denn unsere Lösung deckt sämtliche Bereiche des Ausgabenmanagements ab", so der Firmenchef weiter.

Nach Deutschland, Österreich, den Niederlande und Serbien ist Spanien Yokoys sechster Standort - für ein erst 2019 gegründetes Unternehmen ist das eine bemerkenswerte Leistung. Der Schweizer Softwareanbieter weist eine jährliche Wachstumsrate von 400 Prozent auf und hat bereits über 100 Millionen Dollar an Kapital von privaten Investoren (Sequoia Capital, Left Lane Capital, Balderton, Capital, Swisscom Ventures, SIX FinTech Ventures Fund) einsammeln können.

Aktuell beschäftigt Yokoy über 250 Mitarbeiter. Die Zusammenarbeit mit dem Channel wird gerade massiv ausgebaut.



