Alexander Koch rückt von der Position des Vertriebsleiters Mittel- und Osteuropa auf die Stelle des VP Sales EMEA (Europa, Nahost und Afrika) auf, sein Nachfolger als VP Sales DACH & EE wird Georg Gann. Beide Manager sind schon seit längerem in der IT-Security-Branche tätig.

Koch ist bereits seit zweieinhalb Jahren bei Yubico beschäftigt, davor war er Vertriebsleiter bei den IT- und IT-Security-Anbietern Scadafence, Digital Guardian, Venafi, Blue Coat Systems, Nexus und TC TrustCenter tägig.

Gann ist seit 2020 als Senior Sales Manager bei Yubico beschäftigt, davor war - genauso wie Koch - im Vertrieb von Venafi tätig. Weitere Stationen seiner beruflichen Karriere waren WinMagic, Novell, Utimaco Safeware, Computacenter, Hewlett-Packard und Ingram Micro. Mit dieser breiten Berufserfahrung in der Distribution, beim Systemhaus und bei unterschiedlichen IT-Anbietern kann Koch den Yubico-Channel in Ost- und Mitteleuropa sicherlich auf ein höheres Level hieven.

Dem kommenden Geschäftsjahr 2022 bei Yubico blickt Koch blickt positiv entgegen: "Ich freue mich, dass wir unsere Marktpräsenz in EMEA in den vergangenen Jahren ausbauen konnten." Ferner ist der neue EMEA-Vertriebsleiter überzeugt, auch 2020 auf dem Wachstumspfad zu bleiben. Seiner Meinung nach trägt das vergrößerte Channel-Team in Europa dem gestiegenen Interesse nach sicherer Multi-Faktor-Authentifizierung Rechnung. Und er freut sich, mit Georg Gann einen erfahrenen Manager für den Vertrieb in Ost- und Mitteleuropa gewonnen zu haben.

Yubico plant 2022 seine Channel-Aktivitäten auszubauen und ist stets auf der Suche nach starken Vertriebspartnern mit guten Kontakten in der DACH-Region.

