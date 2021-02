Yubico hat sein Team in der DACH Region auf insgesamt fünf Personen erweitert. Neu an Bord ist it Rolf Steinbrück als Systems Engineer. Er kommt von Sophos zu dem Anbieter von Hardware-Lösungen für Zweifaktor-, Multifaktor- und passwortlose Authentifizierung.

Steinbrück bringt zu seinem neuen Arbeitgeber 25 Jahre Erfahrungen in der IT-Branche mit, davon 17 Jahre bei Sophos. Dort war er zuletzt aus Wiesbaden als Professional Services Manager für die Region EMEA zuständig. Steinbrück ist sowohl Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) als auch Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

"Wir begrüßen Rolf Steinbrück herzlich im Yubico-DACH-Team und blicken gemeinsam einer produktiven und erfolgreichen Zukunft entgegen, in der er unsere Kunden beim Übergang zu sicheren und modernen Authentisierungsmethoden unterstützen wird," sagt Alexander Koch, VP Sales für DACH und CEE bei Yubico. Die Verstärkung des DACH-Teams mit einem ausgewiesenen IT-Experten im Bereich Endpunktsicherheit und Verschlüsselungstechnologien unterstreiche die Ambitionen auf dem europäischen Markt und erweitere die Expertise in der Region, erklärt Koch.

Mit der Erweiterung des Teams reagiert Yubico eigenen Angaben zufolge auf steigende Nachfrage. Im Zuge der Pandemie und der immer stärkeren Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice würden immer mehr Unternehmen den Bedarf nach Multifaktor-Authentisierung erkennen. Zudem berichtet Yubico von stark steigender Nachfrage im Gesundheitssektor, wo IT-Sicherheit einen immer größer werdenden Stellenwert einnehme.