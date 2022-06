Yubico und die Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen in Deutschland (WGKD), haben einen Rahmenvertrag unterzeichnet. Die ökumenische Einkaufsplattform bietet ihren Gesellschaftern damit nun die hardwarebasierenden Authentifizierungslösungen von Yubico zu vergünstigten Preisen an. Davon profitieren der Verband der Diözesen Deutschlands, der Deutsche Caritasverband, die Evangelische Kirche in Deutschland, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung sowie die Deutschen Ordensobernkonferenz sowie deren Unterorganisationen.

Ziel der WGKD ist es, durch Bündelung des kirchlichen Einkaufspotenzials Rabatte für den Bezug von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen. Um das Risikobewusstsein für Cyberbedrohungen zu schärfen und den Kirchen sowie ihren zugehörigen gemeinnützigen Organisationen die Einrichtung einer sicheren Authentifizierung zu erleichtern, sind nun auch Yubikeys über die Plattform erhältlich.

"Der Einsatz hardwarebasierter Sicherheitsschlüssel als sichere Version der Zwei- oder Multi-Faktor-Authentifizierung erfordert Schulung und Akzeptanz", erklärt dazu Patrick Schnell, Senior Channel Manager bei Yubico. Hilfe dazu gibt es aus dem Partnernetzwerk von Yubico. Bereits zu Beginn der Vereinbarung konnten zwei qualifizierte Partner gefunden werden, die Hilfe bei Planung und Integration leisten. Einfach war das, weil beide Yubico-Partner bereits zuvor mit vielen Kunden aus dem kirchlichen Umfeld zusammenarbeiteten.

"Wir sind uns bewusst, dass wir uns, ebenso wie Unternehmen aus der Industrie, Gedanken um unsere digitale Sicherheit machen müssen", sagt Georg Faßbender, Leiter Geschäftsfeld IT bei der WGKD. Der Yubikey habe dabei einerseits durch seinen Formfaktor und seine hohe Kompatibilität überzeugt. "Von zentraler Bedeutung war für uns, eine Lösung zu finden, die uns nicht nur einen sicheren Anmeldeprozess ermöglicht, sondern uns auch vor fortgeschrittenen Cyberangriffen schützt und betrügerische Kontoaktivitäten blockiert, noch bevor sie größeren Schaden anrichten können", betont Faßbender.

Ähnliche Rahmenverträge wie jetzt mit Yubico hat die WGKD im IT-Security-Umfeld unter anderem bereits mit Acronis, Baramudi Software, Barracuda Networks, Bitdefender, Check Point Software, Eset, Logpoint, SEP und Seppmail. Außerdem bestehen in der IT generell Abkomme mit Brother, Cisco Systems, Epson, Fujitsu, Ricoh, Samsung und Teamviewer. Auch mit den Dienstleistern ACP IT Solutions, Bechtle, Materna, MCL und SVA sowie Brodos und Printer4You bestehen derartige Verträge. Yubico vertreib in Deutschland über die Distributoren Infinigate und Sysob sowie ein breites Partnernetzwerk.

