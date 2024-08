Viele Verbraucher sind darauf reingefallen: Die Firma SSS-Software Special Service GmbH hatte unter der Webseite www.service-rundfunkbeitrag.de einen Formularservice rund um die Rundfunkgebühren angeboten.

Häufig war den Verbrauchern allerdings nicht bewusst, dass die Betreiber der Seite für die Nutzung der Formulare ein Entgelt von 29,99 Euro verlangen. Dies wurde den Nutzern erst klar, als sie die Rechnung erhalten haben. Nach Auffassung der Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) waren die Hinweise auf diese Kosten allerdings so undeutlich, dass sie nicht den gesetzlichen Vorgaben genügen. Bis Mitte Juli sind nach Schätzungen der Verbraucherschützer bereits mehr als 90.000 Verbraucher auf die Seite hereingefallen.

Mit geschickter Platzierung durch Google-Webeanzeigen machte das Portal auf sich aufmerksam. So wurde Webseite bis vor Kurzem - markiert als werblicher Inhalt - an erster Stelle in den Google-Ergebnislisten angezeigt, wenn man beispielsweise nach "Rundfunkbeitrag", "Rundfunkgebühr", "GEZ" und ähnlichen Begriffen suchte.

Nach Auffassung der Verbraucherschützer bietet die unter www.service-rundfunkbeitrag.de angebotene, kostenpflichtige Dienstleistung keinerlei Vorteile gegenüber dem offiziellen und kostenlosen Angebot des ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice unter www.rundfunkbeitrag.de.

