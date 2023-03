Die DDC-Tochter LevelOne bringt gleich zehn neue Smart-Switches für Unternehmensumgebungen unterschiedlicher Größen auf den Markt. Der Hersteller bietet sie in verschiedenen Konfigurationen an. Erhältlich sind 5-, 8-, 16- und 24 Gigabit-Port-Modelle mit und ohne SFP-Slots sowie PoE-Funktionalität. In Anlehnung an den Göttinger Mathematiker David Hilbert tragen sie den Beinamen "Hilbert".

Laut LevelOne zeichnen sich die Hilbert-Switches durch ein besonders attraktives Preis-/Leistungsverhältnis aus, da sie etwa über Managed-Funktionen verfügen und nach Angaben des Herstellers trotzdem nicht mehr kosten als unmanaged Geräte. Zudem sind sie ab Werk mit Layer 2-Funktionen wie VLAN, QoS, Stormcontrol und IP-Multicast-Filterung ausgestattet. Ein neuer IP-Lokator soll Admins beim Verwalten des Netzwerks unterstützen.

Das Angebot reicht vom 8-Port-Gigabit-Smart-Lite-Switch GES-2108(P) für Heimnetzwerke und kleine Arbeitsgruppen, über den PoE-fähigen Einstiegs-Switch GES-2105P mit 5 Gigabit-Port-Gigabit, dem Gigabit-Smart-Lite-Switch GES-2126 mit 26 Ports bis zum GES-2028(P) mit insgesamt 28 Ports, vier davon sind Gigabit SFP-Combo-Ports. Die PoE-Leistung dieses Modells liegt 380 Watt.

Nach Informationen der Handelsvergleichsplattform ITscope sind die Switches bei pilot, api COS Computer derzeit im Zulauf. Ende Oktober des vergangenen Jahres hatte LevelOne bereits seinen ersten Wi-Fi-6-fähigen Access Point vorgestellt.