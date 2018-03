Alexander Honigmann ist Director Sales Transport & Logistics and Manufacturing DACH Region bei Zebra Technologies. In dieser Rolle verantwortet er den technischen Handel und trägt entscheidend zu der technischen Entwicklung innovativer Lösungen bei. Langjährige Erfahrung in diesem Bereich konnte er schon als Systems Engineer und technischer Architekt bei Symbol Technologies, Motorola und Zebra sammeln.