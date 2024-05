AVM bringt gleich mehrere neue Fritzboxen auf den Markt, die erstmals das schnelle Wi-Fi 7 unterstützen. Die Fritzbox 7690 soll das neue DSL-Flaggschiff werden. Dazu kommt mit der Fritzbox 5690 Pro ein Modell für Glasfaser- und DSL-Abschlüsse sowie die rein für Kabelanschlüsse ausgelegte Fritzbox 6670 Cable.

Acht Antennen für mehr Leistung

Die 7690 ist mit acht Antennen ausgestattet. Damit erreicht sie im WLAN Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 GBit/s. Via DSL sind es maximal 300 MBit/s. Ausgestattet ist sie ferner je mit zwei 1-Gigabit-Ethernet- und 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports. Einer der 2,5-Anschlüsse kann auch als WAN-Port für zum Beispiel ein Kabelmodem genutzt werden.

Zur weiteren Hardware schweigt sich AVM noch aus. In einer Pressemitteilung sprach das Unternehmen nur von einem "Mehrkernprozessor" sowie einer "großen Speicherkapazität" für zukünftige Funktionsupdates. Bei der Wireguard-Verarbeitung soll die 7690 sechs mal so schnell wie die Vorgänger, bei IPSec immerhin noch dreimal so schnell sein. Darüber hinaus wird die 7690 Zigbee und Matter unterstützen.

Die 5690 Pro erreicht an einem DSL-Anschluss ebenfalls Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s, via Kabel sollen es bis zu 2,5 GBit/s sein. Sie ist allerdings kein Wi-Fi-7-, sondern ein Wi-Fi-6-Router. Der Geschwindigkeit macht das aber keinen Abbruch. AVM verspricht Dank der enthaltenen rund zwölf Antennen Geschwindigkeiten im WLAN von bis zu 18,5 GBit/s. Eigentlich sollte sie schon im Q4/23 erhältlich sein.

Neben einem 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss ist sie mit vier 1-Gigabit-Ethernet-Ports ausgestattet. Ab Werk soll der Router Zigbee unterstützen, Matter will AVM nachreichen.

Verfügbarkeiten

Sowohl die 7690 als auch die 5690 Pro sollen noch diesen Sommer erscheinen. Geplante Preise nannte AVM noch keine. Die 6670 Cable ist dagegen schon verfügbar. Die Handelsvergleichsplattform ITscope listet zahlreiche Lieferanten, die sie bereits auf Lager haben. Sie unterstützt schon Wi-Fi 7.

Wer sich über die neuen Produkte informieren will, kann den Hersteller am 14. und 15. Mai auf der Anga in Köln besuchen (Halle 8, Stand B20).