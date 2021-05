Vor gut einem Jahr kamen Vera Wolf und Johannes Streibich von der Cisco-Tochter AppDynamics zu Zerto. Sie stiegen damals als Regional Sales Director EMEA beziehungsweise Regional Sales Manager DACH bei dem Unternehmen ein. Offensichtlich haben sich beide bewährt, denn sie rücken nun nach nur einem Jahr bei dem israelisch-US-amerikanischen Anbieter von Cloud Data Management und Cloud Data Protection in höhere Positionen auf.

Vera Wolf wurde VP Sales EMEA, ihre bisherigen Aufgaben übernimmt als Sales Director CEMEA mit sofortiger Wirkung Johannes Streibich. Er führt die Geschäfte des Unternehmens nun zusätzlich zur DACH-Region auch für Kontinentaleuropa sowie für den Nahen Osten und Afrika. Für seine bisherigen Aufgaben als Regional Sales Manager für die Regionen Süddeutschland und Österreich wurde noch kein Nachfolger benannt. Die führt Streibich daher vorerst fort. Wie ChannelPartner aus unternehmensnahen Kreisen erfuhr, ist Entlastung aber bereits in Aussicht.

Channel Manager für die DACH-Region bleibt Claus Schmidt, der diese Position seit 2017 inne hat. Dessen Chef Greg Bailey, der erst Anfang 2020 von Veeam als "Director Channel and Cloud EMEA" zu Zerto kam, hat das Unternehmen dagegen inzwischen schon wieder verlassen. Er ist seit Anfang Mai als Senior Director EMEA MSP bei Commvault.

Als neue Leiterin der Region EMEA soll Wolf erfolgreiche lokale Vertriebsstrategien ihres früheren Verantwortungsbereichs auf die gesamte Region zu übertragen. Außerdem stehen der weitere Aufbau und die Weiterentwicklung der lokalen Vertriebsteams und der Partner-Community auf ihrer To-do-Liste. Zusätzlich soll sie Umfang den Vertrieb auf zusätzliche Anwendungsfälle für die Zerto-Produkte ausrichten. "Ihre Fähigkeit, unsere Vertriebsstrategie mit ihren Teams und den strategischen Partnern in der EMEA-Region umzusetzen, hat dazu beigetragen, dass diese zu einer der am schnellsten wachsenden Regionen geworden ist", lobt Zerto-CEO Ziv Kedem die Leistungen der Managerin - die sie nun auf höherer Ebene wiederholen soll.

Neue Zerto-Produkte angekündigt

Die Beförderungen von Wolf und Streibich gab Zerto zeitgleich mit seiner jährlicher Anwenderkonferenz ZertoCON bekannt. In deren Rahmen hat das Unternehmen mehrere neue Produkte angekündigt und weitere Partnerschaften vorgestellt. Zu den neuen Produkten gehören eine Datensicherungslösung für AWS-Workloads (einschließlich Amazon EKS), sowie Version 9.0 der Zerto-Plattform.

Außerdem gab Zerto die allgemeine Verfügbarkeit von Zerto for Kubernetes (Z4K) an, mit dem sich Continuous Data Protection für containerisierte Anwendungen umsetzen lässt. Auch eine Partnerschaft mit Keepit, einem dänischen Anbieter einer Cloud-Backup- und Recovery-Lösung, die sich an Nutzer der SaaS-Lösungen Microsoft 365, Dynamics 365, Salesforce und Google Workspace richtet.

