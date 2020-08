Zerto hat mit Nils Engelbert einen weiteren neuen Vertriebsmitarbeiter in der DACH-Region verpflichtet. Er betreut künftig die Kunden in Norddeutschland. Engelbert bringt mehr als 16 Jahre Ingenieur- und Vertriebserfahrung aus verschiedenen Bereichen der IT mit. Er war zuletzt als Enterprise Account Manager bei Hitachi Vantara. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren das von CA Technologies übernommene österreichische Unternehmen Automic Software (ehemals UC4 Software) sowie Redwood Software, wo er seine berufliche Laufbahn 2005 begann.

Mit der Erweiterung des Vertriebsteams ordnet Zerto auch die regionalen Verantwortlichkeiten neu. Johannes Streibich, der nach dem Weggang von Johan van den Boogart im Frühjahr zu Zerto kam, konzentriert sich nach der Einstellung von Engelbert nun auf die Kunden in Süddeutschland und Österreich. Streibich war zuvor bei Appdynamics, ebenfalls als Regional Sales Manager. Seine Laufbahn in der IT begann er nach einem Studium 2014 bei SAP in München als Global Account Executive.

Reinhard Zimmer verantwortet bei Zerto Vertrieb in der Schweiz

Außerdem übernimmt Reinhard Zimmer ab sofort die Vertriebsaktivitäten in der Schweiz. Er ist nun Ansprechpartner für alle dort ansässigen Kunden und Partner. Zimmer ist bereits seit Anfang 2015 bei Zerto und damit nun der dienstälteste Mitarbeiter im Zerto-Team in der Region. Er war zuvor lange bei Syncsort und verantwortete dort nacheinander Vertrieb, Distributionspartnerschaften und den Vertrieb auf Europaebene. Zur IT kam Zimmer nach einer Ausbildung in Nachrichtentechnik Anfang der neunziger Jahre als Systemberater bei IBM.

Geleitet wird das Zerto-Vertriebsteam in EMEA seit dem Frühjahr von Vera Wolf. Sie leitete davor rund zwei Jahre den Vertrieb der Cisco-Tochter Appdynamics für Zentraleuropa Nord. Davor war sie fast drei Jahre als Sales Executive bei Jive Software und zehn Jahre als Global Account Managerin bei Premiere Global Services. Ihre Laufbahn begann Wolf als Marketing Manager Europe bei JVC Professional.