Zerto hat Jim Ortbals als Vice President of Worldwide Channel and Cloud Sales an Bord geholt. Zerto entwickelt und vertreibt Software für Backup, Desaster Recovery und Hochverfügbarkeit. Die Ernennung von Ortbals steht bei dem Anbieter für einen Strategiewechsel im Vertrieb. Der Manager soll die bisher getrennten Vertriebswege - Systemhaus-Channel und Cloud Service Provider - zusammenführen.

Ortbals kommt von VMware. Dort war er zwei Jahre für die Vertriebsstrategie im Rahmen des vCloud Air Network (vCAN) zuständig, das Ende 2018 inVMware Cloud Provider Program umbenannt wurde. Davor war Ortbals viele Jahre bei Cisco. Eine frühere Station seiner Karriere war Allot Communications.

Ortbals wichtigste Aufgabe bei Zerto wird es 2019 sein, die bisher getrennten Vertriebsteams für Channel und Cloud zusammenzuführen und eine neue, einheitliche und abgestimmte Partnerstrategie zu entwickeln. Zerto will damit das Potenzial des in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Partner-Ökosystems besser ausschöpfen.

Die Anzahl der CSP-Partner von Zerto weltweit liegt derzeit bei 350, die Anzahl der VARs und Systemintegratoren bei über 1.800. Durch die Zusammenführung soll auch die Kooperation zwischen beiden Bereichen gefördert werden. Channel-Manager für die DACH-Region bei Zerto bleibt Claus Schmidt. Er kam im Herbst 2017 zu dem Unternehmen.