MacMillan kommt von MuleSoft, wo er zuletzt als Senior-Vizepräsident ebenfalls die Region EMEA zuständig war. Davor hatte er das Amt des Senior- Vizepräsidenten Global Sales bei Jive Software sowie Führungspositionen im Vertrieb unter anderem bei IBM inne.

MacMillan bringt 35 Jahre Vertriebserfahrung zu Zerto mit und er soll dieses Wissen dazu verwenden, um das Wachstum des IT-Resilienz-Experten in der EMEA-Region voranzubringen. Der Manager freut sich schon auf seine neue Aufgabe: "Ich finde es großartig, Teil eines innovativen Unternehmens zu sein, insbesondere zu einem Zeitpunkt, zu dem zahlreiche Anbieter sich für eine Migration in die Cloud entscheiden, um von mehr Flexibilität zu profitieren und Geschäftsunterbrechungen zu reduzieren."

Ed Carter, Chief Revenue Officer von Zerto, heißt den neuen EMEA-Chef herzlich willkommen: "Macmillan bringt genau die Erfahrung und die Fähigkeiten mit, die wir benötigen. Er wird eng mit unserem EMEA-Team und unseren lokalen Partnern zusammenarbeiten. Er wird sein Know-how einfließen lassen und den Fokus unserer Interaktion mit Kunden in der Region auf Lösungen richten. Denn wir befinden uns in einer entscheidenden Phase, in der sich unsere Kunden weiterentwickeln, auf die Cloud umstellen und mit einem Anbieter zusammenarbeiten wollen, der immer schon einen Schritt weiterdenkt", erklärt Carter.

