Die Zix Corporation, US-amerikanischer Anbieter Cloud-basierender Security-Produkte für E-Mail-Sicherheit, Produktivität und Compliance, will auch im deutschsprachigen Raum Fuß fassen. Für den Aufbau des indirekten Vertriebs in der DACH-Region hat das Unternehmen Sven Rous und Daisuke Watanabe als Senior Channel Account Manager respektive Senior Channel Sales Engineer gewonnen. Beide arbeiteten zuvor in ähnlicher Funktion bei Datto.

Zix bietet mit einer Cloud-Plattform Möglichkeiten Microsoft 365 um E-Mail-Sicherheit, E-Mail-Verschlüsselung sowie Backup und Recovery zu ergänzen. Dieses Marktsegment erfährt derzeit aufgrund der während der Pandemie sprunghaft angestiegenen Nutzung von Microsoft 365 großes Interesse - wird allerdings auch schon von einer ganzen Reihe von Anbietern bedient, von AvePoint über Barracuda MSP bis Mimecast und Quest Software. Hier will sich Zix durch seinen ganz auf MSPs und IT-Dienstleister ausgerichteten Ansatz abheben. Erfahrungen mit diesem Vorgehen haben Rous und Watanabe bereits durch ihre Zeit bei Autotask und Datto.

Sven Rous verantwortet bei Zix nun als Senior Channel Account Manager den Auf- und Ausbau der Kundenstruktur in der DACH-Region. Er kann dazu auf über 30 Jahren Erfahrung im IT-Vertrieb, sowohl im Systemhaus (bei er ProtoSoft AG) als auch auf Herstellerseite und in der Distribution (Ingram Micro). "Wir helfen unseren Partnern nicht nur beim Verkauf, sondern auch beim Aufbau ihres Geschäfts und der Entwicklung neuer Strategien", verspricht Rous. Zix-Partnern könnten so "das Maximum aus ihren Microsoft-Partnerverträgen herausholen".

Daisuke Watanabe betreut die Zix-Partner als Senior Channel Sales Engineer in technischer Hinsicht - von der ersten Evaluierung bis hin zur Implementierung. Dazu kann er auf langjährige Erfahrung im MSP-Markt sowie im Sales Engineering (bei Datto und Autotask) zurückgreifen. Zuvor hatte Watanabe an der TU und der LMU München studiert und einen Master-Studiengang in Computional Linguistics abgeschlossen.

"Zix bietet mit der Secure Cloud nicht nur eine erstklassige Lösung, die jedes Unternehmen in seinen täglichen Geschäftsabläufen benötigt, sondern auch die Expertise und die Dienstleistungen, um die MSPs im vollen Umfang zu unterstützen", erklärt Watanabe. "Das ganzheitliche Lösungspaket von Zix wurde für die Partner entwickelt und bietet ihren Kunden einen vollumfänglichen Schutz vor den heutigen Cyberbedrohungen."

