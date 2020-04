Seit Oktober 2019 leitet bereits Peer Stemmler Zooms Vertriebsmannschaft in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Wie Firmengründer Eric S. Yuan kam auch er von Cisco. Ebenfalls lange bei Cisco (über 13 Jahre) war Roland Lunck, der seit dem 1. April 2020 als Account Executive für den Enterprise-Bereich im Direktvertrieb von Zoom zuständig ist.

Neue Channel-Managerin bei dem Videokonferenz-Anbieter ist Paulina Nowak. Sie soll Zooms Channel-Community - bestehend aus Value Added Resellern und Systemintegratoren - ausbauen und ein schlagkräftiges Partnerökosystem etablieren. Nowak kam von Lifesize, einen Anbieter von Cloud-basierten Videokonferenz-Lösungen, wo sie über neun Jahre lang unterschiedliche Channel-Rollen innehatte. Zuletzt verantwortete sie bei Lifesize das Channel-Programm in der DACH-Region, und betreute einen der Top-10-Distributoren des Anbieters. Vor ihrem Engagement bei Lifesize war Nowak als Partner Account Manager für Microsoft Deutschland tätig.

Für Lifesizes Muttergesellschaft Logitech arbeitete auch Roland Lunck - insgesamt zweieinhalb Jahre lang, bevor er zu Viewsonic wechselte. Bereits nach einem Jahr machte sich der Manager als Berater und Trainer selbständig. Im September 2016 ließ sich Lunck vom deutschen Softwarehersteller Itizzimo (heute: Simplifier) anwerben, bevor es für ihn im April 2018 bei Fuze weiterging. Dort konzipierte er die Markteintrittsstrategie für die Cloud-basierte Kommunikations- und Kollaborationsplattform. Bei Fuze baute Lunck ein Vertriebsteam auf und generierte dort eine Sales-Pipeline im Wert von 1,5 Millionen Euro an wiederkehrenden Erlösen monatlich.

Zooms Deutschland-Chef Peer Stemmler freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Lunck und Nowak: "Gemeinsam werden wir unsere nutzerfreundlichste Videomeeting-Plattform im deutschen Markt etablieren. Der nächste große Schritt für uns ist Unified Communications as a Service. UCaaS steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Diesen Markt möchten wir ausbauen."