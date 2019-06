Die Zscaler, Inc. aus dem kalifornischen San José hat James Cater zum Vice President und General Manager für die Region EMEA ernannt. Mit seinen mehr als 25 Jahren Management-Erfahrung im Bereich der IT-Sicherheit soll er die Geschäfte der Cloud-Spezialisten in der gesamten Region ausbauen.

Der studierte Informatiker hat seine Führungsqualitäten an verschiedenen Instituten und Universitäten erweitert. In seiner beruflichen Laufbahn finden sich unter anderem zehn Jahre bei EMC wo er von 1999 bis 2009 in verschiedenen leitenden Funktionen tätig war. Nach seinem Wechsel zu Hitachi trug er dort fast sechs Jahre Verantwortung als Vice President in internationalen Funktionen. 2017 wechselte Cater nach einigen Jahren bei Tata Communications zu Arbor Networks wo er für beide Unternehmen das Geschäft in Europa, dem mittleren Osten und Afrika auf- und ausgebaut hat.

„James profunde Kenntnis der Region und des Marktes, kombiniert mit seiner Erfolgsbilanz in der Führung von schnellwachsenden Unternehmen, versetzt ihn in eine starke Position, um das Wachstum in EMEA voranzutreiben“, sagt Jay Chaudhry, CEO und Gründer von Zscaler. „Er hat einen enormen Erfolg in der Führung von leistungsstarken Teams gezeigt, und wir freuen uns, dass er zu Zscaler stößt.“

„Die weltweit führenden Unternehmen verlagern ihre Anwendungen aus ihren traditionellen Rechenzentren in die Cloud“, so James Cater, Vice President und General Manager EMEA bei Zscaler. „Sie haben erkannt, dass sie ihre Sicherheitsinfrastruktur zum Schutz des Zugriffs auf diese Anwendungen im Rahmen ihrer langfristigen Digitalisierungsstrategie in die Cloud verlagern müssen.“

„Das Wachstum von Zscaler im Enterprise-Markt ist auf das Engagement für den Erfolg seiner Kunden zurückzuführen“, sagt Cater weiter. „Ich freue mich darauf unsere Kunden zu unterstützen, ihre Transformation in die Cloud sicher zu gestalten und zusätzlich einen Mehrwert zu liefern.“