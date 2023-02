Umsetzen lässt sich das über die Registry. Öffnen Sie den Registrierungs-Editor, indem Sie im Suchfeld des Startmenüs regedit eintippen und auf den Eintrag des Editors klicken.

Wechseln Sie zu dem Ordner "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft". Dort erzeugen Sie in einem ersten Schritt einen neuen Schlüssel: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Microsoft" und wählen Sie "Neu -› Schlüssel". Geben Sie dem Schlüssel die Bezeichnung "Camera". Markieren Sie den Schlüssel, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die rechte Fensterhälfte des Editors und gehen Sie auf "Neu -› DWORD-Wert (32-Bit)". Benennen Sie diesen Eintrag "AllowCamera". In der Voreinstellung hat er den Wert 0, was bedeutet, dass die Kamera gesperrt ist.

Die Einstellung ist sofort ohne Neustart gültig. Wenn Sie nun beispielsweise die Kamera-App von Windows öffnen, dann ist der Button "OK" nicht erreichbar, und das Fenster bleibt dunkel. Auch die Konfiguration des Geräts in den "Einstellungen" von Windows unter "Datenschutz und Sicherheit -› Kamera" lässt sich nicht mehr verändern. Erst wenn Sie in der Registry als DWORD-Wert eine 1 eintragen, funktioniert das Gerät wieder.

(PC-Welt)