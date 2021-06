Webhosting und Backup-Services allein werden in Zukunft nicht mehr ausreichen, um als Rechenzentrumsbetreiber und Cloud Service Provider langfristig erfolgreich zu sein. Ergänzende Mehrwertdienste, insbesondere SaaS-Angebote, werden eine entscheidende Rolle spielen.

Welche Trends & Technologien das Hosting Business in naher Zukunft prägen werden, und wie neue Business Modelle aussehen können, schildern Ingo Kraupa, CEO der noris network AG, am Beispiel des eigenen Unternehmens, und Alexander Jenewein, Director EMEA Cloud Service Provider & Hyperscale bei Lenovo, in ihren Impuls-Keynotes.Anschließend werden wir in einer moderierten Diskussion folgende Aspekte beleuchten:

Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) für die weitere Entwicklung von Cloud-Geschäftsmodellen

Beispiele für KI-Szenarien

Strategische Überlegungen für die Weiterentwicklung der Infrastruktur: HPC und Wasserkühlung

Verbesserung der Automatisierung und Skalierbarkeit

Kriterien für die Auswahl der passenden Technologie-Partner

USP is key! Wie Sie sich als RZ-Betreiber und CSP gegenüber Wettbewerben differenzieren können

Wie Sie Ihre Cloud-Infrastruktur vor Cyber Attacken schützen

Wie Sie die Kosten für die Bereitstellung Ihrer Dienste senken und den Umsatz pro Kunde steigern können

Die Veranstaltung reichtet sich ausschließlich an Rechenzentrumsbetreiber, Hoster und CSPs. Die Teilnahme ist kostenfrei.

