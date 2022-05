Der Zukunftstag (früher Girls bzw. Boys Day) leistet einen wichtigen Beitrag zu Berufs- und Studienfindung von Schülern und Schülerinnen in ganz Deutschland. Nach einer zweijährigen Pause begrüßte Expert in diesem Jahr wieder interessierte Schülern und Schülerinnen in der Zentrale in Langenhagen und präsentierte den 10 bis 16-Jährigen das Unternehmen sowie die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten. Mit 20 Teilnehmenden war es der bisher größte Zukunftstag in der Expert Zentrale.

"Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung im Rahmen des Zukunftstags anbieten zu können!", so Klaas H. Marquardt, Geschäftsbereichsleiter Personal bei Expert. "Der Zukunftstag ermöglicht es uns, unsere Stärken als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb zu betonen und junge Menschen auf die vielfältigen Möglichkeiten in der Handelsbranche aufmerksam zu machen."

Zahlreiche Ausbildungs- und Studienangebote

Expert nimmt bereits seit 2012 an dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt teil und bietet Kindern von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Gelegenheit die verschiedenen Bereiche der Zentrale vom Marketing, über die Buchführung bis hin zur neuen Logistik zu entdecken und sich über die zahlreiche Ausbildungs- und Studienangebote zu informieren. Seit 2018 bietet das Unternehmen beispielsweise die Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce an.

Die diesjährige Veranstaltung gliederte sich in drei Abschnitte: Auf den allgemeinen Teil, in dem das Unternehmen präsentiert wurde, folgte für die 10 bis 12-Jährigen eine Schnitzeljagd mit Fragen und Rätseln rund um die Expert-Welt - für die 13 bis 16-Jährigen gab es zeitgleich einige Aufgaben am iPad zum Thema Ausbildung und duales Studium zu lösen. Bei einer ausgiebigen Pizza-Pause konnte sich anschließend ausgetauscht und ausgeruht werden, bis es am Nachmittag in die Fachabteilungen der Eltern ging. Zum Abschluss erhielten alle Teilnehmenden ein Zertifikat und eine kleine Aufmerksamkeit.