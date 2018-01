Die Attacken der Cyber-Gangster werden immer ausgefeilter, die Angriffsszenarien stets vielfältiger und der Einfallsreichtum dieser hoch professionell agierenden Kriminellen scheint keine Grenzen zu kennen. Mit statischen Security-Lösungen wird man nicht mehr Herr der Lage.

Managed Security Services bieten einen Ausweg aus diesem Dilemma. Denn aktiv gemanagte Security-Systeme können neu auftauchende Gefahren wie Rootkits oder Ransomware (Erpressungssoftware) in Echtzeit abwehren. Nur mit Managed Security Services können Fachhändler und Systemhäuser ihre Kunden wirksam vor neuartigen Bedrohungen aus dem Web schützen.

Peter Neumeier, Head of Channel Sales Germany bei Kaspersky Lab, wird in dem kostenlosen Webinar am 31, Januar aufzeigen, wie Reseller und Systemintegratoren ihr transaktionales Security-Geschäft auf das Managed Services-Modell umstellen können. Unter anderen erfahren Sie in dem Webinar:

warum den Managed Security Services die Zukunft gehört

welche Stolpersteine auf dem Weg zum Managed Service Provider (MSP) liegen

wie Sie die Hindernisse bei der Transformation zum MSP überwinden

und mit welchen Maßnahmen Kaspersky und die Distributoren Sie dabei unterstützen

