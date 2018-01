Ronald Wiltscheck widmet sich bei ChannelPartner schwerpunktmäßig den Themen Software, Security und IoT. Außerdem ist er im Event-Geschäft tätig. Alle Artikel des Autors

Qumulo offeriert universell skalierbare Speicherlösungen an und plant, diese Services nun auch in Europa und speziell in Deutschland anzubieten. Hierzu hat Qumulo zwei Deutsche auf führende EMEA-Positionen gehievt.