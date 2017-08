Funknetze sind aus dem Alltag vieler Internet-Nutzer nicht mehr wegzudenken. Rund 92 Prozent der Deutschen nutzen laut einer von OnePoll im Auftrag von Reichelt Elektronik durchgeführten Studie in ihren eigenen vier Wänden WLAN. Richtig zufrieden sind sie damit aber anscheinend nicht. So berichteten rund 48 Prozent der Befragten über schlechtes WLAN in einigen Räumen. Bei jedem fünften fällt der WLAN-Zugang sogar immer wieder komplett aus.

Schlechtes WLAN? Nein, danke

Am größten ist die Unzufriedenheit über ihre WLAN-Bedingungen vor allem bei jungen Menschen: In der Gruppe der 18- bis 24-jährigen beklagten sich laut Reichelt Elektronik sogar rund 91 Prozent über einen schlechten WLAN-Empfang.

Der wichtigste Raum für den WLAN-Empfang ist das Wohnzimmer. Hier erwarten rund 84 Prozent ein ungestörtes Signal. Im Schlafzimmer sind es nur 51 Prozent und auf der Toilette nur 23 Prozent aller Befragten. Jugendliche wollen aber auch hier besser versorgt werden. 37 Prozent von ihnen wollen WLAN auch ungestört auf dem WC nutzen können.

Trotz dieser verbreiteten Klagen nutzt erst jeder vierte einen WLAN-Repeater. Immerhin 18 Prozent planen laut Studie den Erwerb eines Repeaters, mit dem sich der Empfang deutlich verbessern lassen würde.

Mangelnde Absicherung des heimischen WLANs

Die Studie zeigte teilweise gravierende Sicherheitslücken bei der WLAN-Nutzung. So schützen angeblich nur 90 Prozent ihren WLAN-Router mit einem Passwort. Man kann nur hoffen, dass die tatsächliche Zahl höher liegt. 39 Prozent gaben an, das Passwort noch nie geändert zu haben. 18 Prozent verwenden aber immerhin eine andere als die voreingestellte Netzwerkkennung und 17 Prozent haben die SSID gleich komplett versteckt. Letztere Maßnahme gilt unter Experten aber als untauglich zum Schutz eines WLANs.

Darüber hinaus geben 82 Prozent der jungen Erwachsenen ohne Bedenken ihr WLAN-Passwort an Freunde und Verwandte weiter. Laut Reichelt Elektronik birgt dies aber die Gefahr, dass diese "Freunde" das WLAN zum Download illegaler Inhalte verwenden könnten.