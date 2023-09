Der Markt für wiederaufbereitete IT-Produkte gewinnt hierzulande an Bedeutung. Allerdings wollen Kunden und Handel sichergehen, dass die Geräte stabil und dauerhaft laufen. Ein Baustein ist dabei die aufwändige Aufbereitung der Produkte.

Die seit 2013 zum Also-Konzern gehörende Webinstore AG hat sich auf Refurbishment spezialisiert. Eigens angelkaufte Geräte von Apple, Dell, HP und Lenovo werden in einem standardisierten und strikt festgelegten Prozess so wiederhergestellt, dass sie fit für ein zweites Leben und mit einem aktuellen Betriebssystem ausgestattet sind. Bei Notebooks und PC ist dies derzeit Windows 11. Die Also-Refurbished-Produkte verfügen über eine 24-monatige Bring-In-Garantie.

Professionelle Datenlöschung

Die alten Daten auf den gebrauchten Rechner werden revisionssicher mit Blancco gelöscht. Dann werden eine technische Prüfung sämtlicher Funktionalitäten, eine optische Prüfung und professionelle Aufbereitung durchgeführt.

Technisch einwandfrei instandgesetzt, werden die Geräte je nach Nutzungsspuren mit einer Grade A oder Grade B Klassifizierung in den Also-Webshop eingestellt, wo die Also-Partner sie direkt ordern können. Darüber hinaus sind die Artikel in den Standardpreislisten aufgeführt und ebenfalls über die elektronischen Schnittstellen bestellbar. Die HEKs für PCs fangen bei etwa 90 Euro an, Notebooks sind ab 120 Euro verfügbar.

