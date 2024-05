Viele SAP-Partner entwickeln eigene Lösungen für die ERP-Landschaften ihrer Kunden. Diese ISVs (Independent Software Vendors, unabhängige Softwarehäuser) müssen sich breiter am Markt aufstellen und arbeiten daher immer öfter immer enger zusammen - manchmal gehen sie auch in einer gemeinsamen Company auf, wie im Mai 2024 mit xSuite und tangro geschehen.

Die xSuite-Gruppe ist seit 1994 in Markt für SAP-Lösungen tätig. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg/Hamburg entwickelt Software zur Digitalisierung dokumentenbasierter Prozesse, insbesondere für die vollautomatische Verarbeitung eingehender Rechnungen ("e-Invoicing"). Darüber hinaus offeriert xSuite Lösungen zur Digitalisierung von Beschaffungsprozessen ("e-Procurement") und zur Archivierung. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 240 Mitarbeiter und beliefert Kunden wie ARAG, Bahlsen, BMW, Carrefour oder Vorwerk in über 60 Ländern.

tangro ist im ähnlichen Umfeld wie xSuite tätig: Verarbeitung von Eingangsrechnungen, Belegfreigaben, Zahlungsanweisungen, etc. Der SAP-Partner aus Heidelberg ist seit 1999 im SAP-Ökosystem aktiv. Die Lösungen von Tangro sind bei über 400 Kunden (Continental, Bauhaus, Kuka und andere) in 30 Ländern weltweit im Einsatz. Der ISV beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiter.

Mit der Übernahme von tangro möchte die xSuite Group ihre Position als international tätiger SAP-Partner stärken und ihre Position als bedeutender Anbieter im Bereich "Automatisierung von Geschäftsprozessen", insbesondere im Zahlungsverkehr, festigen. Die Akquisition ist noch nicht rechtskräftig, sie bedarf noch der der Zustimmung der übliche Aufsichtsbehörden.

Mit dem Standort in Heidelberg ist xSuite nun in den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands vertreten (Hamburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main und München).

Patrick Etter übernahm die tangro-Geschäftsführung vom ausscheidenden Unternehmensgründer und Mehrheitsgesellschafter Andreas Schumann und freut sich nun auf die neuen Geschäftschancen innerhalb einer größeren Einheit: "Wir sind überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit xSuite unsere gemeinsamen strategischen Ziele schneller erreichen und unseren Kunden bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse einen noch größeren Mehrwert bieten können."

Matthias Lemenkühler, CEO der xSuite Group, ergänzt: "Die Akquisition von tangro ist ein wichtiger Schritt für uns, um unser Leistungsangebot zielgerichtet zu erweitern und unsere Position als führender Anbieter im Bereich des digitalen Geschäftsprozessmanagements zu stärken. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von Tangro gemeinsam die Zukunft des SAP-Umfelds mit starken Innovationen mitzugestalten. Die Partnerschaft ist ein klares Zeichen für unseren gemeinsamen erfolgsgetriebenen Anspruch, unser Produktportfolio optimal auf den Bedarf und die Anforderungen unserer Kunden auszurichten", so der xSuite-Chef weiter.



