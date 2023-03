Bis Mai 2023 soll dann die Fusion dieser beiden IT-Dienstleister abgeschlossen sein. Das neu zusammengesetzte Unternehmen wird dann unter dem Namen ACE Solutions firmieren.

Die 2opus GmbH bringt zehn Mitarbeiter zu ACE mit - inklusive der beiden Geschäftsführer Stefan Faust und Bumin Kösesoy. Sie beide freuen sich schon darauf, ihr Knowhow in die ACE Solutions integrieren zu können: "Das stärkere Team wird unseren Kunden und Partnern zugutekommen", betont Kösesoy. "Der Zusammenschluss wird uns helfen, unsere Ziele zu erreichen."

Für seinen Co-Geschäftsführer Stefan Faust ist der Zusammenschluss der logische nächste Entwicklungsschritt: "Die Fusion gibt uns die Möglichkeit unsere Innovationskraft zu untermauern. Durch die Zusammenarbeit mit den interdisziplinären Experten von ACE Solutions werden unsere Kunden bei Digitalen Transformation, Go-to-Cloud und Business Intelligence Projekten profitieren."

Aber auch die beiden ACE-Geschäftsführer Josef Gundel und Joachim Schindler brennen schon darauf, mit allen 2opus-Kollegen zusammenzuarbeiten: "Durch die Fusion können unsere Kunden künftig auf eine noch größere Bandbreite an IT-Lösungen zugreifen und wir stärken unser Engagement für sie. Die Kompetenz und das Know-how der Mitarbeiter beider Unternehmen werden so robuster und optimal genutzt", glaubt Schindler.

Sein ACE-Co-Geschäftsführer Gundel ergänzt: "Der Zusammenschluss ist Teil unseres strategischen Plans, innovativ, Cloud-orientiert und kundenzentriert voranzugehen. Die Fusion folgt auf unsere Weichenstellungen in den letzten Jahren, wie den Einstieg in den europäischen Markt und Investitionen in Cloud-Technologie und Personal."

In der "neuen" ACE Solutions GmbH wird Stefan Faust als CEO fungieren und für die Verantwortung für Sales und Marketing übernehmen. Josef Gundel wird für die Technik zuständig sein, Joachim Schindler für den Kundensupport und Bumin Kösesoy wird das Business Development vorantreiben. Nach dem Zusammenschluss werden rund 35 Mitarbeiter bei ACE beschäftigt sein.

Beide Unternehmen verfügen über reiche Erfahrung im Bereich Enterprise Ressource Planning (ERP), Prozessoptimierung, Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM) und IT-Beratung. Ein Fokus liegt auf Kunden aus dem herstellenden und verarbeitenden Segment. Dieser Klientel offeriert ACE spezielle entwickelte Manufacturing Execution Systeme (MES).

Beide Unternehmen sind bereits seit längerem auf dem Markt tätig: ACE seit 2012 und 2opus seit 2008. Zusammen betreibt man bereits ein gemeinsames Büro in der Münchner Innenstadt - sehr gut geeignet für persönliche Kundengespräche.