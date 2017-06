ADN knüpft an den Erfolg der letzten virtuellen Messe an und bietet Channel Partnern wieder zwei Wochen voller spannender Vorträge und interessanter Stände zu den aktuellsten Themen der Cloud Business-Branche. Die Messe startet am 19. Juni 2017 und bietet sowohl Cloud-Neueinsteigern als auch Cloud-Experten ein breit gefächertes Themenspektrum. Dieses Jahr geht ADN noch tiefer in die Cloud-Thematik und zeigt konkrete Einsatz-Szenarien - angefangen bei Azure-Szenarien wie dem Small Business Server aus der Cloud bis hin zu Security für die Cloud. Das Beste daran: Sie können die Veranstaltung von jedem Ort aus besuchen - von Ihrem Arbeitsplatz aus, von zu Hause oder Ihrem Lieblings-Café.

Mehr als 30 Experten des Cloud Business live

Auf der ADN Cloud Conference haben Partner die Gelegenheit mehr als 30 renommierte Cloud-Experten zu erleben, die im Rahmen von Live-Vorträgen die neuesten Trends für ein nachhaltiges Business vorstellen. Mit Fokus auf den neuesten Entwicklungen und Trends der Branche sprechen die Redner sowohl über die technische als auch über die vertriebliche Seite von Cloud Computing. Egal, ob Sales Pitch oder Live-Demo - ADN hat für jeden Besucher zahlreiche aktuelle Themen auf der Agenda.

Markus Sindhoff, ADN Cloud- & Hosting-Experte:

"Bei der Auswahl der Speaker setzen wir auch in diesem Jahr wieder auf eine gute Mischung aus ADN-Professionals und namhaften Herstellervertretern wie Acronis, ascendit, AVG, Citrix, Cloudian, Commvault, DataCore, Dell EMC, Gemalto, GFI Software, IGEL, Imperva, KEMP Technologies, Microsoft, Palo Alto Networks, Parallels, Proofpoint, Pure Storage, SonicWall, WatchGuard sowie xRM1. Gemeinsam referieren wir über verschiedene Bereiche des Cloud Business. Profitieren Sie von der Vielfalt der Themen, die von den neuesten Full-Cloud-Productivity-Lösungen bis hin zu hybriden Backup-Szenarien alles umfassen, was Sie für ein zukunftssicheres Cloud Business wissen müssen."

Neben den Live Sessions gibt es virtuelle Chat-Räume, in denen sich Speaker und Teilnehmer untereinander austauschen können. Auf zahlreichen Hersteller-Ständen findet man zahlreiche weitere interessante Informationen und Unterlagen in Form von Präsentationen, Videos und Co.

"Wir freuen uns sehr darauf unseren Partnern zu zeigen, dass Cloud Business gar nicht so kompliziert sein muss, wie es oft auf den ersten Blick erscheint. Microsoft Azure lässt sich beispielweise als eine große Kiste Lego-Steine beschreiben. Man kann damit tausende von interessanten Dingen bauen, dafür müsste man aber natürlich erstmal wissen wie… Lassen Sie sich in den zwei Wochen doch einfach von uns an die Hand nehmen -gemeinsam mit unseren Partnern zeigen wir Ihnen, wie Sie Stein für Stein aufeinandersetzen und so Ihr Business durch individuelle Lösungen erweitern können. Ich freue mich auf Sie!", so Markus Sindhoff weiter.

Um an der Online-Messe teilnehmen zu können, ist lediglich ein internetfähiges Gerät notwendig. Melden Sie sich jetzt zur ADN Cloud Conference an und stellen Sie sich Ihr persönliches Messeprogramm zusammen.

JETZT REGISTRIEREN