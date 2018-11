Das Motto des Ingram Micro Cloud Summits im November 2018 lautet "infinite". Eingeladen sind rund 100 Repräsentanten der Top-Reseller des Distributors, sie dürfen zwei Tage (15. und 16. November 2018) in Kitzbühel verbringen und dort in der traumhaften Kulisse der Tiroler Alpen über Strategien, Technologien und Trends 2019 nachdenken.

Eines der Hauptthemen des Ingram Micro Cloud Summits 2018 wird "The New Intelligence" sein. Darunter versteht der Broadliner all die neuen Hypes und Technologien wie Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Blockchain, Cloud Services, Cyber Security, Digitale Transformation und Arbeitsplatz der Zukunft.

Es gilt unter anderem folgende Fragen zu erörtern: Wie verändert die Digitalisierung die Märkte und was bedeutet das für die Unternehmens-Identität? Wie unterstützt New Intelligence Kunden bei der Transformation zum informationsbasierten Unternehmen? Außerdem wird an beiden Tagen Rechtsanwalt Wilfried Reiners alle Fragen der Reseller zur im Mai 2018 in Kraft getretenen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) beantworten.

Richard Werner, Business Consultant bei Trend Micro, wird in Kitzbühel über sichere Cloud-Services referieren. Thiemo Rau, General Manager Direct Sales, wird die Cloud-Lösungen von Xerox vorstellen. Die Eröffnungsrede wird Renee Bergeron, die bei Ingram Micro für das weltweite Cloud-Geschäft verantwortliche Vizepräsidentin, halten. Am zweiten Tag tritt Gregor Bieler, Channel- und Mittelstands-Chef bei Microsoft, als erster auf die Bühne. Und eine Expertenrunde wird mittags über die Zukunft der Distribution diskutieren.