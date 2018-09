Die Siewert & Kau Computertechnik GmbH bildet bereits seit 20 Jahren Menschen für ihren Einstieg ins Berufsleben aus. Neben der IHK Köln wirkt auch die Europäische Fachhochschule (EUFH) bei der Vermittlung fundierten Wissens in enger Verzahnung von Theorie und Praxis mit.

In den letzten 20 Jahren haben über 100 angehende Fachkräfte erfolgreich ihre Ausbildung beim IT-Distributor absolviert – knapp ein Viertel gehört bis heute zum Unternehmen. In diesem Jahr kommen bei Siewert & Kau elf Nachwuchskräfte in den Bereichen Groß- und Außenhandel, Dialogmarketing, Lagerlogistik und Büromanagement hinzu sowie ein weiterer Berufseinsteiger im Rahmen des dualen Studienmodells General Management.

Ergänzend zur fachlichen Ausbildung hebt der Distributor ein gutes Betriebsklima, flache Hierarchien und attraktive Zusatzleistungen aus den Bereichen Fitness, Food und Fun als zusätzlichen Anreiz hervor. Zudem bietet Siewert & Kau nach Abschluss des Ausbildungsprogramms die Möglichkeit zur Übernahme. So arbeiten alle diesjährigen Absolventen weiterhin beim Distributor.

„Der Bereich Aus- und Weiterbildung ist ein entscheidender Teil unseres Handelns“, erklärt Björn Siewert, Geschäftsführer und Gründer von Siewert & Kau. „Deshalb setzen wir auf umfassende und nachhaltige Nachwuchsförderung. Ziel ist es, fundiertes Know-how zu vermitteln und so den Weg für einen erfolgreichen Berufsweg bei Siewert & Kau zu ebnen. Damit fördern wir eine langfristige Personalentwicklung und bauen unser hochqualifiziertes Team weiter aus.“

„Uns ist es wichtig, dass unsere Auszubildenden im Anschluss an ihre Lehrzeit optimal auf die bevorstehenden Aufgaben und Herausforderungen des jeweiligen Berufs vorbereitet sind“, ergänzt Siewert. „Aus diesem Grund ist uns die enge Verzahnung aus theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung bei uns im Unternehmen ein wichtiges Anliegen.“