Zyxel traf sich im Borussia-Park in Mönchengladbach mit seinen Distributions-Partnern und seinen engagiertesten Etail-Partnern. Neben Know-how-Update, Netzwerken und Fußball gab es auch Awards für die Leistungen 2024.

Guido Stempel, Head of Channel Germany & Austria bei Zyxel Networks, stimmte mit den Partner die Strategie ab, gab einen Ausblick auf Produktneuheiten 2025 und erläuterte noch einmal das neue Partnerprogramm. "Ich bin stolz so erstklassige Partner an unserer Seite zu haben und bin überzeugt, dass wir für die Zukunft bestens aufgestellt sind", fiel sein Fazit positiv aus.

Auch Marcel Rostalski, seit fast genau einem Jahr Distribution- und Etail-Manager bei Zyxel Networks, nutzte die Veranstaltung, um den Partner für "den großartigen Einsatz 2024" zu danken. Und er ist natürlich zuversichtlich, dass es auch 2025 so weitergeht. Wer neben TD Synnex und NBB, die wegen Grippewelle aussetzen mussten, noch zu den Top-Distributoren und Etailern von Zyxel gehört, verrät die Bildergalerie.



Die Awards sind verteilt, lasset die Spiele beginnen!

Gespannte Erwartung vor dem Spiel - und das obligatorische Erinnerungsfoto der Channel-Groundhopper aus dem Stadion.

Die Zyxel-Manager Guido Stempel und Marcel Rostalski durften Marcel Jansen für die guten Leistungen von dessen Arbeitgeber Also Deutschland im Jahr 2024 eine Urkunde mitgeben.

Auch Api hatte in der Zyxel-Distribution 2024 einen Top-Job gemacht. Onur Bodur und Max Maaßen nehmen die Urkunde dafür nach Baesweiler mit.

Diana Schulz und Frederik Weber (Komsa) entführten einen weiteren Zyxel-Distributions-Award nach Sachsen.

Markus Meindl und Daniel Kollar freúen sich über den Zyxel-Award für Allnet.

Dass auch alte Hasen schnell und gut performen können, zeigte das Office Partner-Team. Axel Böhme, Kai Wening und Michael Moczarski erhielten von Zyxel dafür den Award als "Newcomer des Jahres 2024"

Zyxel-Distributor des Jahres ist Api.

