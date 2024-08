Zyxel Networks A/S, die dänische Tochter der Zyxel Communications Corp. aus Taiwan, bietet KI-gestützten Cloud-Netzwerklösungen an und erweitert das Zyxel Certified Network Engineer (ZCNE)-Programm um vier neue, branchenspezifische Kurse. Die Ergänzungen zielen auf die Bereiche HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafés) und Bildung sowie auf die Anbieter von Managed Services und Power-User, heißt es aus der deutschen Niederlassung.

Online-Seminare mit Branchen-Know-how

Die vier neuen ZCNE Vertical Solution-Kurse wurden für professionelle Netzwerktechniker entwickelt. Jedes Programm dauert etwa zwei Stunden und besteht aus fünf bis sechs Modulen. Die Kurse basieren auf Nebula-Cloud-Networking und werden für Teilnehmer empfohlen, welche bereits die ZCNE-Kurse der Stufen 1 und 2 abgeschlossen haben. Die Schulungen werden in englischer Sprache durchgeführt und können vollständig online absolviert werden.

"Die Erweiterung unseres ZCNE-Schulungsprogramms um diese neuen Kurse für vertikale Lösungen unterstreicht unser Engagement, Partner und Anwender in ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen", so Glavine Liu, Senior Director of Customer Service and Quality Management Division bei Zyxel Networks. "Diese Kurse sind so konzipiert, dass sie spezialisierte Schulungen für Partner bieten, um einzigartige Netzwerkherausforderungen zu bewältigen und ihr professionelles Ansehen bei Endkunden zu erhöhen."

Preis und Aktionen

Die Kosten belaufen sich auf 199 Euro pro Kurs und werden bei Erfolg durch ein zwei Jahre gültiges Zertifikat bestätigt. Zum Start der Kampagne für Frühbucher sind einige Plätze kostenlos zu ergattern. Wer seine Erfahrungen mit den Kursen im Zyxel Community Portal teilt, könne außerdem komplette Seminare gewinnen. Weitere Details über das ZCNE-Schulungsprogramm finden sich bei Zyxel unter diesem Link.